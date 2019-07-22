Перестрелка произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана

По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

В результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана ранены пять человек, сообщили РИА Новости в понедельник в отделе по связям с общественностью Государственной пограничной службы Кыргызстана.

"На кыргызско-таджикском участке государственной границы 22 июля произошел инцидент с применением оружия", - заявили в ведомстве.

Как уточняется, около 17.00 (аналогично времени Нур-Султана) произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Жители кыргызского села Аксай выступили против установки флагштока. Произошла словесная перепалка, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

По данным ведомства, на месте инцидента находятся пограничные подразделения Кыргызстана, представители двух стран проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации.

Кыргызско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!