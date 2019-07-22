Зловоние и грязная вода: жители Алматинской области страдают от неисправной канализации

5 лет назад местные власти потратили на установку новой канализационной трубы 87 млн тенге, но она не работает.

На неприятный запах жалуются жители поселка Жаугашты в Алматинской области. Люди вынуждены плотно закрывать окна и двери, иначе даже находиться в домах становится невозможно. Все из-за нечистот, которые текут через дворы. 5 лет назад местные власти потратили на установку новой канализационной трубы 87 млн тенге, но она не работает, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Около 1,5 тысяч жителей поселка Жагушты уже несколько лет страдают от зловония. Выйти на улицу и подышать свежим воздухом для местных – пока мечта. Причина - в неисправной канализации, которая проходит прямо под окнами сельчан. Трубы уже давно пришли в негодность и постоянно засоряются.

Галина Бондарь - жительница поселка Жаугашты:

- Можно далеко всем не ходить. Здесь проходит арык, в который уходит наша канализация. Она уже катастрофически в негодном состоянии. Туда входит 3 дома: 3-этажные и 5-этажка между ними стоит. Мы каждое утро с ужасом просыпаемся и смотрим в канализационные колодцы. Бежит сверху уже или нет.

Порой нечистоты заливают огород. Сельчане регулярно вызывают службы по очистке канализации. За свой счет. Но этого хватает ненадолго. Они уверяют, что одна проблема вытекает из другой, не менее важной. Вот уже много лет в Жаугашты перебои с водоснабжением.

Светлана Киселева - жительница поселка Жаугашты:

- Водокачка каждый день включается, работает, но мы эту воду не видим. Половина поселка вообще приходят, просто набирают в арыке воду. Из этой трубы ниточкой бежит вода, люди набирают, с канистрами стоят. По полчаса, по часу набирают. А оттуда бежит вода с червями, я сама видела вчера этих червей.

Такая вода непригодна даже для бытовых нужд, жалуются жители. Чтобы приготовить еду, люди в домашних условиях вынуждены фильтровать воду. Между тем, 5 лет назад местные власти проложили центральную канализацию, потратив на это 87 млн тенге. Однако она по-прежнему не работает, так как отсутствует вода. В местном акимате пообещали решить эту проблему.

Серик Абдибеков - аким Междуреченского сельского округа:

- Работы по обеспечению поселка водой уже ведутся. Мы планируем провести 12,5 км водопровода. Примерный срок сдачи - ноябрь этого года. Уже сейчас мы сделали 2 скважины. Чистая вода будет, нужно подождать.

На новый водопровод уже выделено 275 млн тенге. После запуска его в эксплуатацию начнет работать и центральная канализация. А значит, терпеть антисанитарию под окнами жителям придется до осени. Это только если местные власти все же исполнят свое обещание.

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