Вентиляторы против зловония от канализации хотят использовать в Актобе

Зловонный запах, который исходит от неисправных канализационных сетей, власти предлагают убирать при помощи подземных вентиляторов, сообщает Zakon.kz.

Утечки сероводорода заполняют Актобе ужасным запахом, на который жалуются горожане. Причиной зловония в городе стали неисправные канализационные сети города, признают в акимате. Чтобы бороться с смрадом, в управлении экологии предлагают устанавливать подземные вентиляторы, пишет Диапазон.

"Данные вентиляторы, предполагаем, будут высасывать сероводород из системы, откуда идут утечки, поскольку канализационные сети устарели. Необходимо разработать проект и обсудить его. Пока это только на стадии предложения". Талап Уснадин, заместитель руководителя департамента экологии Актюбинской области

Помимо невыносимого запаха от неисправной канализационной системы, экологическую обстановку в Актобе портит мусорный полигон, на котором регулярно случаются пожары. В конце августа жителей города вновь возмутили дым и гарь от свалки, которую, к слову, обещали законсервировать.