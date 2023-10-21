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Вентиляторы против зловония от канализации хотят использовать в Актобе

Вентиляторы против зловония от канализации хотят использовать в Актобе Фото: pixabay
Зловонный запах, который исходит от неисправных канализационных сетей, власти предлагают убирать при помощи подземных вентиляторов, сообщает Zakon.kz.

Утечки сероводорода заполняют Актобе ужасным запахом, на который жалуются горожане. Причиной зловония в городе стали неисправные канализационные сети города, признают в акимате. Чтобы бороться с смрадом, в управлении экологии предлагают устанавливать подземные вентиляторы, пишет Диапазон.

"Данные вентиляторы, предполагаем, будут высасывать сероводород из системы, откуда идут утечки, поскольку канализационные сети устарели. Необходимо разработать проект и обсудить его. Пока это только на стадии предложения". Талап Уснадин, заместитель руководителя департамента экологии Актюбинской области

Помимо невыносимого запаха от неисправной канализационной системы, экологическую обстановку в Актобе портит мусорный полигон, на котором регулярно случаются пожары. В конце августа жителей города вновь возмутили дым и гарь от свалки, которую, к слову, обещали законсервировать.

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