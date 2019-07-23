Предусматривается поэтапное повышение заработной платы и доведение ее к 2025 году (цифры могут менять с учетом внешних факторов) до 500-550 тысяч тенге – Биртанов.

Работа на скорой помощи одна из самых престижных, где работают люди с серьезной эмоциональной мотивацией. Об этом во время открытия IV республиканских соревнований бригад скорой медицинской помощи и приемных отделений РК сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я уверен, что работа на скорой помощи является одной из самых престижных. Не только среди медработников, а в целом. Здесь работают только энтузиасты. Конечно бывает много нареканий, поскольку это не только подвиги, но будние, когда приглашают на повышенное артериальное давление несколько раз в день к одному пациенту. И так далее. Конечно мотивация очень важна. Базово – это очень престижна работа с точки зрения духовной составляющей эмоциональной мотивации. И такие конкурсы, командный механизм работы также стимулирует. Вы увидите в эти дни ребята как работают, как они заряжены желанием качественно свою работу сделать. Это, наверное, самое главное, - сказал он.

Говоря о важности стимулирования в людях любви к своей работе, Биртанов отменил, что его ведомство и местные исполнительные органы не стоят в стороне, и повышают заработные платы всем медицинским работникам, включая работников скорой помощи. И добавил, что в июне министерство уже повысило зарплаты медработикам.

- Мы сейчас мониторим ситуацию, все ли получили, как это происходит, подключили акиматы, общественные организации, профсоюзы, так что достойная оплата труда – очень важный момент, - отметил он.

Кроме того, министр коснулся вопроса дефицита кадров, напомнив, что в этом году его ведомство пошло на вынужденную меру, которая по мнению самого Биртанова "себя оправдает", и отправили врачей, закончивших обучение по гранту в учреждения с наибольшим дефицитом кадров.

- В этом году у нас серьезный дефицит на уровне поликлиник в сельской местности. Поэтому в этом году мы в три раза больше, чем в прошлом году направили врачей в сельскую местность в поликлиники, в районные больницы, в том числе на скорую помощь, - сказал он.

На вопрос, а какая зарплата по мнению министерства будет достойной для медицинских работников Елжан Биртанов пояснил, что, говоря о средних цифрах, стоит иметь ввиду, что они лишь показывают точку между самой минимальной и самой высокой зарплатой. Так, по результатам повышения в июне, средняя зарплата составила 240 тысяч тенге.

- Но это средняя, а не срединная. То есть, не самая частая зарплата. Самая частая заработная плата в районе 140-120 тысяч тенге, поскольку учитывается стаж. Чем больше стаж, чем выше категория, тем больше надбавки. Понятно, что такой вопрос риторический – сколько вам нужно для счастья? Мы используем другие критерии. Мы в госпрограмме развития заложили критерии, что средняя зарплата врача должна быть в 2,5 раза выше, чем средняя по экономике. К этому надо идти. Это такой уровень оплаты труда, когда мы не будем терять врачей, и они не будут уезжать в другие страны, где им платят больше, - рассказал Биртанов.

Отток кадров в соседние страны, по его словам, серьезная проблема медицины. Так, например, в Российской Федерации при пересчете на тенге, средняя зарплата врача в 2 раза выше, чем в Казахстане. А потому, врачи уезжают, туда, где им работать выгодней.

- Поэтому те шаги, которые мы предусмотрели – повышение зарплаты в этом году, следующее повышение произойдет с января 2020 года в условиях внедрения ОСМС. У нас есть накопленные деньги, которые пойдут на повышение финансирования всех уровней медпомощи, скорой помощи, больниц, поликлиник, увеличение лекарственного обеспечения. И основная себестоимость медуслуг – работа людей, это зарплата. Поэтому предусматривается поэтапное повышение и доведение к 2025 году (цифры могут менять с учетом внешних факторов) до 500-550 тысяч тенге Это значение средней зарплаты, средняя зарплата по экономике, то к чему мы стремимся, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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