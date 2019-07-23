Убийцу королевы красоты приговорили к 21 году

Её забили молотком, когда девушка пыталась продать автомобиль.

Жителя Магнитогорска признали виновным в убийстве финалистки национального конкурса красоты Missis World Russia 2016 Ксении Мецгер, пишет Life.

По решению Челябинского областного суда в Магнитогорске его приговорили к 21 году колонии строгого режима.

- Приговор суда - 21 год лишения свободы, с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - гласит вердикт суда.

Мецгер убили в Магнитогорске с особой жестокостью в июле прошлого года. Ее забили молотком, когда девушка пыталась продать автомобиль. Ее убийцу задержали по горячим следам.

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