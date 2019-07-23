Казахстанка за 30 секунд сдвинула 17-тонный грузовик

Дарья любит сдвигать с места тяжелый транспорт.

Чемпионка мира и Азии по пауэрлифтингу, а также чемпионка Азии по жиму лежа Дарья Нестерова из Алматы протащила 17-тонный грузовик, передает Zakon.kz.

Девушка известна не только накачанным телом и спортивными достижениями, но и не самым типичным применением силы. Дарья любит сдвигать с места тяжелый транспорт. Например, ей ничего не стоит сдвинуть с места внедорожник весом около 7 тонн и 22-тонный трамвай с 50 пассажирами. Поэтому протащить за собой грузовик весом 17 тонн для нее не такая уж и сложная задача.

- Ну собственно , мимо пройти я тут не смогла 17 тонн, 30 секунд ! Я очень себя сдерживала , но моя любовь к трек-пулу переборола все, - подписала девушка свое видео.

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