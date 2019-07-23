В Казахстане утвердили перечень лекарств и изделий, освобожденных от НДС

Перечни включают 332 наименования лекарственных средств, изделий и комплектующих.

Приказом министра здравоохранения РК от 7 июня 2019 года утвержден Перечень лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, материалов, оборудования и комплектующих для их производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно- ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам, обороты по реализации которых и импорт освобождаются от налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.



Так, согласно Налоговому кодексу РК утвержден:

Перечень лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;

Перечень лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий, не зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий, на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (19 июля).

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