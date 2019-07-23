Доходы Нацфонда достигли рекордной отметки - два триллиона тенге

Средства Нацфонда увеличились за год почти на 19%, за месяц — на 0,8%.

По состоянию на конец июня текущего года средства Национального фонда РК составили 26,2 трлн тг — на 18,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее (22,1 трлн тг), сообщает Zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

Как отмечается, по сравнению с прошлым месяцем средства Нацфонда увеличились на 0,8%, или на 195,7 млрд тг. За шесть месяцев 2019-го снижение средств Фонда по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось трижды.

На расширенном заседании Правительства председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев рассказал о том, что в сфере фискальной политики совместно с Правительством в 2019–2020 годах будет проработан вопрос повышения контрцикличности через внедрение новых бюджетных правил и ужесточения правил использования средств Нацфонда.





- Доходы Национального фонда РК по итогам первого полугодия увеличились более чем в 3 раза и достигли 2 трлн тенге. Это рекордное значение в аналогичном периоде за всю историю, - отмечают аналитики. - Такое значительное увеличение поступлений связано с разницей в инвестиционном доходе. За шесть месяцев текущего года инвестиционный доход от управления фондом составил 405,6 млрд тг, а в аналогичном периоде прошлого года был зафиксирован убыток в размере 785,4 млрд тенге.

Прямые налоги от предприятий нефтяного сектора, в свою очередь, составили 1,5 трлн тенге, или 77,7%, это на 10,5% больше, чем годом ранее (1,4 трлн тг).

Поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, увеличились за год на 78,5% — с 8,1 млрд до 14,5 млрд тенге.



Тем временем расходы Нацфонда за шесть месяцев текущего года достигли 1,8 трлн тенге, увеличившись на 26,2% за год. За аналогичный период прошлого года расходы составили 1,4 трлн тенге, при снижении на 9,9% за год.

Гарантированные трансферты составили 1,5 трлн тенге, за год сумма выросла на 1,1%. Целевые трансферты по итогам шести месяцев равны 370 млрд тг. А покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита, составило 5,7 млрд тенге (годом ранее — 11,8 млрд тг).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!