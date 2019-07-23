Россиянин пытался провезти 26 обезьян через границу Казахстана

С собой не было разрешительных документов.

В минувшие выходные пограничники задержали несколько граждан за попытку провоза через границу наркотиков, редких растений, 26 обезьян и около 4 миллионов незадекларированных денежных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

В субботу, около 2 часов ночи, на участке пограничной заставы "Аксуат" Таразского пограничного отряда пограничники задержали неизвестного гражданина (со слов, гражданин Кыргызстана, документы при себе отсутствовали). Данный гражданин следовал в пешем порядке в направлении из КР в РК с 3 мешками с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Не исключается наличие сообщников на территории сопредельного государства. По результатам экспертизы установлено, что вещество является "Марихуаной высушенной" весом 10 кг 400 гр. Задержанный передан в отдел полиции Жуалинского района.

Жаркентские пограничники прошлой ночью около полуночи в Текелинском ущелье задержан 35-летний неизвестный гражданин, при досмотре которого (в сумке) обнаружены луковицы белого цвета, предположительно "Рябчик бледноцветковый" ("пияу"), весом около 8 кг. Задержанный с грузом передан по акту в Ескельдинский РОП г. Текели для принятия процессуального решения по ст. 339 УК РК.

- В подразделении пограничного контроля "Жайсан авто" Актюбинского пограничного отряда задержан гражданин РФ 1978 года рождения, следовавший на личной автомашине Uaz Patriot с 8 мешками. В мешках находились 26 обезьян. Причина – отсутствие разрешительных документов. Передан сотрудникам ветеринарной инспекции Мартукского района, - говорится в сообщении.

В ходе пограничного контроля поезда №647 с сообщением "Нукус-Бейнеу" бейнеуские пограничники задержали 50-летнего гражданина Республики Узбекистан с незадекларированными денежными средствами в размере 3 918 000 тенге. Передан сотрудникам таможенного поста "Бейнеу".

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