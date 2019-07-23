Генконсул КНР г-н Чжан Вэй: Китайско-казахстанские отношения будут только улучшаться

Отношения между Китаем и Казахстаном стали образцом добрососедства и дружбы государств.

Перед завершением своей дипломатической миссии Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй дал интервью Сетевому изданию Zakon.kz.

Г-н Чжан Вэй поделился своими впечатлениями о работе и жизни в Казахстане на протяжении более чем четырех лет и взглядами касательно индустриально-инвестиционного сотрудничества Китая и Казахстана, взаимосвязанности инфраструктур, культурно-гуманитарного обмена, достижений сотрудничества, актуальных проблем и будущего развития.

- Господин Чжан Вэй, вы занимаете пост Генерального консула КНР с января 2015 года. Мы, журналисты, часто видели вас на разных площадках, участвовали и писали о многих мероприятиях Генконсульства с вашим участием. Подкупают ваши дружелюбие, разумность, прогматичность, трудолюбие и знания о нашей стране. Скажите, пожалуйста, какие самые сильные впечатления о Казахстане остались у вас за годы работы Генеральным консулом?

- Спасибо за вашу высокую оценку. В первую очередь, хочу выразить искреннюю благодарность всем СМИ, которые постоянно оказывают поддержку работе Генерального консульства и моей лично. Спасибо вам за то, что вы, придерживаясь принципов объективности и справедливости, освещаете реальный Китай и китайско-казахстанские отношения, и своей профессиональной деятельностью поддерживаете дружбу двух стран.

За четыре с лишним года работы в Казахстане я испытал много эмоций, ощущений, которые хотел бы обобщить словами: счастье, благодарность, нагрузка и стимул. «Счастье» от того, что мои четыре года на посту Генконсула совпали с исторической возможностью ускоренного развития китайско-казахстанских отношений и стремительного прогресса сотрудничества. Казахстан имеет давнюю историю и яркую культуру, которые занимает свое место в истории мировой цивилизации.

Сегодня Казахстан является дружественным соседом и всесторонним стратегическим партнером Китая, местом, где была выдвинута инициатива «Экономический пояс Шелкового пути», самой первой страной, которая начала совместное строительство «Пояса и пути», успешно продвинулась в этом и добилась самых больших результатов.

Четыре области и два города республиканского значения консульского округа Генконсульства, которые находятся недалеко от Синьцзяна, имеют географические преимущества и потребность взаимодополнения, наполнены энергией и большим потенциалом.

«Благодарность» от того, что гостеприимные казахстанцы и друзья из разных кругов общества оказывали постоянную заботу, поддержку и помощь Генконсульству и мне лично. Пользуясь случаем, хочу выразить им искреннюю благодарность. Я сохраню эту драгоценную дружбу, ставшую большим богатством в моей жизни.

«Нагрузка» от миссии и ответственности, которые я несу на своих плечах. Генконсульство прилагает большие усилия для содействия межрегиональному сотрудничеству Китая и Казахстана, вся работа сделана с дружественными намерениями. Консульский округ – это место, где продвигается китайско-казахстанское сотрудничество и проживает много китайских эмигрантов. Он занимает важное место в двусторонних отношениях, поэтому есть очень много работы, которую нужно выполнить. Сейчас сотрудничество Китая и Казахстана в разных сферах активно развивается.

«Стимул» от того, что я являюсь свидетелем выдающихся результатов взаимовыгодного сотрудничества Китая и Казахстана и верю в прекрасные перспективы отношений двух стран, которые во всем мире уже стали образцом добрососедства и дружбы государств. Сотрудничество двух стран по-прежнему имеет большое пространство для развития, которое также очень ждут народы двух стран.

- На каком уровне находится сейчас индустриально-инвестиционное сотрудничество между нашими странами и взаимосвязанность инфраструктур?

- Как я уже отметил, Китай и Казахстан являются дружественными соседями, объединенными общими горами и реками. Китай – одна из первых стран, признавшая независимость Республики Казахстан. Китай всегда рассматривал Казахстан как важного, надежного, всестороннего стратегического партнера, поэтому искренне сотрудничает с Казахстаном в различных областях.

В частности, по мере углубленной состыковки совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути с новой экономической политикой «Нурлы жол» китайско-казахстанское взаимовыгодное сотрудничество поднималось на новую ступень развития, непрерывно расширялись договоренности о сотрудничестве, постоянно проявлялся потенциал для сотрудничества, был реализован ряд крупных проектов, результаты которых принесли пользу народам двух стран. Автомагистраль “Западный Китай - Западная Европа”, которая, начиная с западной части Китая, пересекает Казахстан и идет в Европу, играет важную роль в укреплении сотрудничества в сфере торговли, инвестиции, логистики и перемещения персонала между странами Азии и Европы. База китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане на Востоке Китая обеспечила для центрально-азиатских стран, включая Казахстан, морской выход на Тихий океан.

- В какую сумму обходятся проекты индустриально-инвестиционного сотрудничества Китая и Казахстана?

- Общая сумма этих проектов превышает 27 миллиардов долларов США. Почти половина из 55 проектов реализуется на территории консульского округа, который охватывает четыре области и два города республиканского значения. Проекты включают в себя сферу энергетики, связи, сельского хозяйства, химической промышленности и так далее.

Одним из них является проект по строительству ветровой электростанции мощностью 100 мегаватт в городе Жанатасе. Это крупнейшая ветровая электростанция в Центральной Азии. В консульском округе около тысячи китайских компаний и организаций, китайско-казахстанский нефтегазопровод, Мойнакская ГЭС, Актогайский горно-обогатительный комбинат, Алматинский завод по производству стальных труб широкого диаметра, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, завод по производству сухого верблюжьего и кобыльего молока “Golden Camel Group” в городе Туркестане и другие получили одобрение со стороны казахстанского народа. Они также внесли достойный вклад в ускорение модернизации промышленности, повышение качества и эффективности, стимулирование социально-экономического развития и увеличение рабочих мест. Международный центр приграничного сотрудничества “Хоргос”, 5 открытых друг другу КПП, более 10 маршрутов поездов “Китай - Центральная Азия - Европа”, 6 прямых рейсов между городами представляют собой трехмерную модель взаимосвязанности инфраструктур между двумя странами.

- Как вы оцениваете состояние китайско-казахстанского культурно-гуманитарного сотрудничества?

- Связь между народами и их сближение являются движущей силой и гарантией быстрого и лучшего развития китайско-казахстанских отношений. Как говорится, когда корни идут глубоко, у деревьев появляется обильная листва. Культурно-гуманитарное сотрудничество между нашими странами я бы оценил как хорошее, у нас постоянно расширяется область сотрудничества, еще более богатым становится его содержание, проводится множество ярких мероприятий и событий. Позвольте привести несколько примеров и цифр.

Между 12 городами и областями Китая и Казахстана установлены побратимские отношения, ежегодные перемещения между двумя нашими странами составляет более 500 тысяч человеко-раз. Число казахстанских студентов, обучающихся в Китае, достигло 15 тысяч. Также растет численность китайских студентов, обучающихся в Казахстане.

За последние годы Китай и Казахстан совершили прорыв в сотрудничестве в сфере кино, перевода литературных произведений, издательства и других областях. Стороны сняли первый совместный фильм «Композитор», классические произведения известных современных китайских писателей были переведены на казахский язык и изданы в Казахстане. Произведения казахстанских писателей были также переведены на китайский язык и скоро будут изданы в Китае. В этом году Китай и Казахстан совместно организовали Культурно-туристическую выставку «Прекрасный Китай, Чарующий Восточный Казахстан», Выставку «Культура и туризм Китая» и другие масштабные мероприятия, которые углубили взаимопонимание народов двух стран, способствовали созданию совместных проектов.

Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве, нельзя не упомянуть о трогательной истории известных композиторов двух стран Сянь Синхая и Бахытжана Байкадамова, которая стала символом и воплощением традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном. Основываясь на этой истории, наши страны совместно сняли фильм «Композитор», организовывали фотовыставку и концерты, выпустили книгу-мемуары об их дружбе. Район Паньюй китайского города Гуанчжоу и Бостандыкский район города Алматы также заложили основу дружественных отношений, подписав меморандум о дружественном обмене и сотрудничестве.

Это далеко не полный список достижений в культурно-гуманитарной сфере наших стран, об этом можно говорить очень долго.

- Господин Чжан Вэй, а были ли у вас трудности и проблемы, с которыми вам приходилось сталкиваться в своей профессиональной деятельности.

- Да, признаюсь, нынешнее китайско-казахстанское сотрудничество сталкивается с некоторыми проблемами. Хотя они являются временными, но требуют ускоренного решения. К примеру, в области индустриально-инвестиционного сотрудничества необходимо увеличить степень углубленной состыковки в политике, стандартах и технологиях.

В области оформления виз и разрешений на работу, защиты инвестиций и торговли, а также улучшения деловой среды следует принять более льготные условия и обеспечить их неуклонное исполнение, а также создать благоприятные условия для обмена персоналом и взаимных инвестиций между нашими странами.

Что касается связи между народами, то, считаю, нужно усиливать работу для улучшения взаимопонимания и знаний друг о друге. Кроме того, ввиду исторических причин и некоторых, вводящих в заблуждение публикаций в СМИ, некоторые люди в Казахстане имеют определенные предубеждения и недопонимания в отношении Китая и сомневаются в китайско-казахстанском сотрудничестве. Также были заметны попытки очернить и разрушить китайско-казахстанские отношения. Если мы сможем повысить бдительность, сохранять здравомыслие и трезвость ума, совместно реагировать, то подобные вещи не увенчаются успехом.

- Перед завершением своей дипломатической миссии в Казахстане что бы вы хотели сказать нашим читателям? Каковы ваши ожидания от китайско-казахстанских отношений в будущем?

- Мой карьерный путь, начиная с Бишкека до Ташкента и Алматы, наполнен прекрасными воспоминаниями о Центральной Азии. Я испытываю особые чувства к этому региону и к Казахстану, где я проработал много лет. Уверен, китайско-казахстанские отношения будут только улучшаться. Я рассчитываю на дальнейшее укрепление политического взаимодействия между Китаем и Казахстаном и создание больше льготных условий для более успешной реализации проектов сотрудничества во благо народов двух стран.

Очень надеюсь, что жители наших стран смогут часто бывать друг у друга, становиться еще ближе и роднее, и дружба между нашими странами глубоко укоренится в сердцах людей и будет передаваться из поколения в поколение.

Молодежь - будущее страны, в связи с этим, хотел бы высказать три своих ожидания по поводу молодежи. Первое - нужно научиться мыслить самостоятельно. В эпоху интернета можно запутаться в информации, поэтому нужно соблюдать разумность, научиться отсеивать ненужное, нельзя становиться жертвой информации. Второе – нужно формировать многостороннюю и снисходительную точку зрения. Мир – это не только развитый Запад, но и глубокая и богатая китайская культура и быстро развивающийся прекрасный Китай. Надеюсь, они будут многое изучать, набираться всеобъемлющих знаний и брать для себя самое лучшее, принося пользу для своей жизни. Третье - молодежь Китая и Казахстана должна укреплять контакты между собой. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому нужно чаще ездить друг к другу в гости. Уверен, они будут рады достижениям друг друга и наполнятся верой в развитие отношений двух государств.

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