Работа в новом формате, улучшение правосудия – итоги работы судов Алматы

Еще одним шагом к улучшению работы судебной системы стало выполнение задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым, а именно активное использование социальных сетей и благ цифровизации.

Председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов на пресс-конференции подвел итоги за первую половину 2019 года. Он отметил положительную статистику в работе судов города, а также назвал шаги, предпринимаемые для улучшения работы правосудия, передает Zakon.kz.

В районные и приравненные к ним суды поступило за первое полугодие 82 955 дел и заявлений (по гражданским, административным и уголовным делам). Это меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15 408 дел или 15,6 процентов.

Если брать в разрезе, то картина следующая:

- по уголовным делам уменьшилось на 247 дел,

- гражданским делам на 14 728 дел,

- по административным на 433 дела.

Окончено производством 72 144 дела, против 88 600 дел за период прошлого года.

- Что нами делается? В отчетном периоде мы сосредоточили свое внимание на недопущение ранее имевших место ошибок, отмеченных Верховным Судом РК. Руководством Алматинского городского суда рекомендовано всем судьям тщательно изучать материалы дел, доводы сторон, ведь нередко именно вследствие плохого знания фактических обстоятельств дела, судом допускаются ошибки в применении материального закона; такие факты, равно как и грубые нарушения уголовно-процессуального закона, несомненно, подлежат полному исключению из практики судов, - заявил председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов.

Помимо этого, ведется активная работа по улучшению качества отправления правосудия по гражданским делам.

- Первое. Для улучшения качества отправления правосудия я и председатель коллегии председательствуем на заседаниях коллегий. В начале 2019 года мною приняты ряд организационных мер, в соответствии с которыми председатель коллегии председательствует практически на всех гражданских делах по экономическим спорам, а также по делам направленным кассационной инстанцией на новое рассмотрение. Второе. Все до исключения дела до рассмотрения в судебном заседании обсуждаются в коллегии с моим участием. Стоит отметить, что по гражданским делам образованы 4 специализированных составов, которые назначают дела ежедневно в течение недели, кроме пятницы. При этом количество назначенных дел превышает сто и более, в некоторые дни превышает и сто пятьдесят дел. Третье. Еженедельно по понедельникам на оперативном совещании мною подводятся итоги прошедшей недели, где до сведения всех судей апелляции доводятся отмененные и измененные Верховным Судом судебные акты апелляции. Ежемесячно проводятся анализы причин отмен и изменений судебных актов в кассационной инстанции, которые доводятся до сведения всех судей во время семинарских занятий. Четвертое. Судебные акты Верховного Суда и апелляционной инстанции Алматинского городского суда, где указано на грубое либо существенное нарушение закона при рассмотрении дела, являются предметом рассмотрения на заседании. Пятое. По итогам встреч с юридическим сообществом города Алматы, в целях формирования единообразной судебной практики на второе полугодие 2019 года запланировано проведение обобщений судебной практики рассмотрения дел об обжаловании действий государственных органов, по налоговым спорам и об обжаловании арбитражных решений, - перечислил председатель суда.

В целях реализации реформы судебной системы, направленной на усиление доступа к правосудию и открытости судов для населения, а в целом, на укрепление доверия граждан к судебной власти, в судах города Алматы запущены и успешно работают семь пилотных проектов: "Помощник судьи", "Примирительные процедуры", "Фронт Офис", "Виртуальный суд", "Примирение вне суда", "Ночной суд" и "Семейный суд". Также в скором времени в Бостандыкском и Ауэзовском районных судах будут работать страховые омбудсмены.

- Важный момент – городским судом Алматы было подписано соглашение с КазНУ им. Аль-Фараби. Ученый совет университета подтвердил и включил в свою учебную программу правовое регулирование и примирение до суда и во время суда. Это большое достижение. Мы со студенческой скамьи прививаем навыки из большой юридической практики. Такое есть только в Алматы, - отметил Нургазы Абдиканов.

Еще одним шагом к улучшению работы судебной системы стало выполнение задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым, а именно активное использование социальных сетей и благ цифровизации.

- Обеспечивая верховенства права мы начали работу в новом формате, это дает нам возможность улучшить работу по трем направлениях, это: во-первых, повышение качества судопроизводства; во-вторых, своевременное изготовление всех процессуальных документов, судебных актов и их своевременное вручение; в-третьих, повышение доверия граждан суду, уменьшение количество жалоб, быстрое и эффективное реагирование через социальные сети "Facebook", и другие сети, - сказал председатель суда.

В работе Алматинского городского суда успешно практикуются онлайн опросы, что позволяет экономить ресурсы при рассмотрении дел.

- Сейчас любой судья может опросить дистанционно с применением смартфона. Это все делается онлайн с помощью приложения. На суд, где рассматривается дело, выводится картинка. На нашей практике было дело, где участвовали четыре страны: США, Таджикистан, Россия и Казахстан. Мы на экран вывели четыре страны и провели опрос. Некоторое время ушло на подготовку, согласование времени. Но такой метод экономит время и деньги, - поделился председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда.

В завершении пресс-конференции был подписан меморандум о сотрудничестве между Алматинским городским судом и Союзом кризисных центров.

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