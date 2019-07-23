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Инспектор "Охотзоопрома" скончался после нападения браконьеров

Он получил огнестрельное ранение во время рейда.

Фото : Intex-press23 июля 2019, 14:49

Инспектор "Охотзоопрома" скончался после нападения браконьеров в Акмолинской области. Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Наземным транспортом из Жаркаинской центральной районной больницы на место трагедии выехали главный врач, хирург и две медсестры.

- Один из пострадавших с диагнозом "проникающее огнестрельное ранение грудной клетки" скончался до приезда врачей, проведенные реанимационные мероприятия были безуспешны. Второй инспектор с непроникающим ранением грудной клетки доставлен в центральную районную больницу (город Державинск). На момент поступления состояние пациента тяжелое, стабильное. Из Кокшетау вылетела бригада санавиации в составе хирурга, анестезиолога и медсестры, - прокомментировал и.о. главного врача жаркаинской центральной районной больницы Рустем Исмагулов.

Ранее сообщалось, что два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги.


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