Инспектор "Охотзоопрома" скончался после нападения браконьеров
Он получил огнестрельное ранение во время рейда.
Фото : Intex-press23 июля 2019, 14:49
Инспектор "Охотзоопрома" скончался после нападения браконьеров в Акмолинской области. Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.
Наземным транспортом из Жаркаинской центральной районной больницы на место трагедии выехали главный врач, хирург и две медсестры.
- Один из пострадавших с диагнозом "проникающее огнестрельное ранение грудной клетки" скончался до приезда врачей, проведенные реанимационные мероприятия были безуспешны. Второй инспектор с непроникающим ранением грудной клетки доставлен в центральную районную больницу (город Державинск). На момент поступления состояние пациента тяжелое, стабильное. Из Кокшетау вылетела бригада санавиации в составе хирурга, анестезиолога и медсестры, - прокомментировал и.о. главного врача жаркаинской центральной районной больницы Рустем Исмагулов.
Ранее сообщалось, что два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги.
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