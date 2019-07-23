Эрнар Курмашев: Голливуд и Болливуд готовы снимать кино в Казахстане

После принятия в Казахстане "Закона о кино" есть огромный интерес от зарубежных киностудий.

Генеральный продюсер Almaty Film Festival, кинопродюсер Эрнар Курмашев в интервью Zakon.kz рассказал о роли кино в общественном сознании, продвижении казахстанской культуры за рубежом и взаимосвязи кино и туризма.

- Как кино помогает развитию туризма? Есть ли удачные примеры, когда страны, где снимали тот или иной фильм, ощущали приток туристов?

- Все давно поняли, что чем больше кино снимается в той или иной стране, тем сильнее туризм и бизнес развивается. Улучшается имидж, создается кинематографическая инфраструктура, местные специалисты получают бесценный опыт совместной работы бок о бок с лучшими специалистами в мире, появляется больше оборудования, техники, новых декораций, элементарно о стране узнают. Яркий пример – сериал "Игра престолов". Основная часть съемок сериала проходила в Северной Ирландии. Но часть сцен была снята в Исландии, Испании, Марокко, Хорватии, на Мальте. Все эти страны заработали не только на выдаче разрешений на проведение съемок, но и на огромном потоке туристов, которые хотят проехать по местам битв и прочих событий, происходящих в "Игре престолов". Туристические компании разработали специальные туры, кроме того, декорации стали туристическими объектами.

- Правда ли, что кинематографисты из Голливуда заинтересованы в съемках своего кино в казахстанских локациях? Когда это было и чем закончилось?

- После принятия в Казахстане "Закона о кино" есть огромный интерес от зарубежных киностудий. Сейчас в законе прописана субсидия – возврат инвестиций для иностранных кинопродюсеров. Это очень мощный инструмент, который выводит Казахстан как серьезного игрока на рынке. Каждая страна борется за то, чтобы всемирно известное кино – "Джеймс бонд", "Форсаж", "Звездные войны" снималось у них. Есть кинорынки, где страны выставляют стенды, тратят большие деньги на продвижение своих локаций и возможностей, которые они могут предложить мировым кинопроизводителям. Конкуренция большая, страны приглашают кинопродюсеров на фан-трипы, делают проезды по красивым локациям у себя в стране. И Казахстан вступает в эту борьбу. Для местных кинематографистов это новые возможности. Мы будем помогать, передавать свой опыт, участвовать в производстве этих картин, получать от них знания, наши специалисты смогут понять, как они работают.

Если говорить конкретнее, несколько встреч было проведено во время Каннского кинофестиваля, прошли переговоры с Warner brothers, у них есть интересный проект, который они хотели бы снимать в Казахстане. Есть продюсеры из Великобритании, которые заинтересовались тем, что у нас появился "Закон о кино" и есть возможность получать субсидии. Есть огромный интерес от индийских продюсеров, один из них прилетал в Алматы, встречался с представителями акимата, хочет отснять здесь 2 проекта.

Также интерес проявляет Китай. Все сейчас анализируют, есть переговоры по конкретным проектам, ими задаются вопросы, как это все будет происходить, какие документы необходимы, какие есть условия. Закон принят в этом году, вся работа только начинается.

- Какую поддержку оказывает акимат Алматы в развитии нашего региона как возможной локации для зарубежных кинематографистов?

- Новый город требует обновленного восприятия и обновленного участия в процессах культурного сознания, которое яркой нитью прослеживается в программном документе Первого Президента Казахстана "Рухани жангыру". Это направление активно возрождается не только у нас, но и по всему миру. Копродукция в кинематографе - тоже новое направление в сближении культур разных стран и тоже является одной из инициатив Казахстана. В прошлом году была инициирована Алматинская кинокомиссия (Almaty film comission), очень много вещей мы проработали с прежним руководством города, чтобы ее сформировать. Необходимо было много юридических моментов увязать, финансовых, и сейчас начнем переговоры с новым руководством мегаполиса, и, я надеюсь, что получим поддержку. Кинокомиссия необходима, чтобы как раз и координировать работу по развитию Алматинского региона как большой локации для съемок фильмов казахстанскимм и зарубежнымм кинематографистами.

- Какие локации зарубежным кинематографистам больше всего интересны? Может быть, это сакральные места? Или все же большие города?

- Во всем мире ищут новые локации, которые не были заявлены в голливудских картинах. Никто не хочет повторяться, и Казахстан – та площадка, которая не была раскрыта в мировом кинематографе. В нашей стране уникальные локации – Чарынский каньон, заповедники.

Например, в Мангистауской области очень красиво, там можно снимать другую планету для фэнтэзи-фильмов без компьютерной графики.

Еще около 7 лет назад я встречался в Голливуде с несколькими продюсерами, они были очень заинтересованы в съемках в Казахстане. Но раньше их останавливало отсутствие субсидий, неразвитая инфраструктура и отсутствие жилья возле красивых локаций, трейлеров. Теперь ситуация стремительно меняется, есть закон, и обсуждения идут уже предметные. Мы можем не просто предлагать услуги, а участвовать в создании совместных проектов.

- Казахстанская культура в современном мире: какова роль кино в этом процессе? Знаете ли вы примеры, когда наши кинематографисты успешно знакомили зарубежную публику с нашей культурой?

- Очень важно экспортировать казахстанское кино. Многие фильмы, которые мы сняли, старались продавать на зарубежные кинорынки. "Районы" получили небольшой ограниченный прокат в России, в онлайн-кинотеатрах он получил большую популярность. "Бизнесмены" прошли в 100 кинотеатрах России. В фильме "Она" красиво показан Алматы как современный, развитый город, снимали в районе аль-Фараби, в Ботаническом саду, эстетически фильм оказался очень красивым, им заинтересовался крупнейший мейджор российского проката и обеспечил нам показ во всем СНГ - в 400 кинотеатрах. Это все фильмы режиссера Акана Сатаева. Работа его коллеги Адильхана Ержанова "Ласковое безразличие мира", показанная в конкурсе Каннского фестиваля "Особый взгляд", заинтересовала международного дистрибьютора, уже около 20 стран приобрели права на показ, большая работа идет. Концепцией фильма "Каникулы offline" заинтересовались в Австралии, в России хотят сделать ремейк. Это фильмы о своевременной жизни казахстанцев. В то же время такой исторический фильм как "Томирис" также будет интересен миру. Есть планы по его продвижению, чем занимается киностудия "Казахфильм", являющаяся правообладателем, а мы там – подрядчики.

- Можно ли сказать, что качество отечественных фильмов повышается из года в год, и казахстанцы идут в кинотеатр на наши проекты?

- Интерес огромный, раньше казахстанское кино в родном прокате занимало 10%, то сейчас эта цифра выросла до 30%, мы эту долю рынка отвоевали у российских и американских фильмов. Стремимся, чтобы росло количество и качество. От этого зависит интерес зрителя к местному кино и уровень его доверия. Сейчас есть уникальная возможность поставить нашу отечественную киноиндустрию на правильные рельсы.

- Впереди – второй Аlmaty film festival, проводящийся совместно и при поддержке акимата Алматы . Какие сюрпризы нас ждут? Звездные гости или на что- то другое будет сделан акцент?

- Количество фестивальных дней увеличено до 7, это согласуется с международными стандартами Международной организации FIAPF. Количество фильмов в основном конкурсе будет более 12, в целом будет больше площадки, масштаб будет больше. Основная конкурсная программа почти сформирована, мы несколько фильмов уже подписали, в начале августа представим всю программу.

- Если говорить о первом фестивале, то какой он дал толчок развитию кинематографа, туризма?

- В прошлом году акимат организовал приезд в Алматы съемочной группы телеканала Euronews для освещения фестиваля. Через этот канал мы рассказали не только о самом мероприятии, но и об Алматы, о Казахстане, нашей культуре. В нашем конкурсе участвуют фильмы, снятые только двумя и более странами совместно. Про наш кинофестиваль уже знают. На мастер-классах и круглых столах обсуждаются проблемы нашего кино, потенциальные возможности сотрудничества с другими кинематографистами. Прилетают режиссеры, продюсеры с опытом ко- продукции. Ко-продукция дает возможность казахстанским кинематографистам выйти на другие рынки, где аудитория гораздо больше, чем в нашей стране.

- Какова цель проведения данных фестивалей? Только ли это красная дорожка и кинопоказы?

- Фестиваль направлен не только на развитие отечественной киноиндустрии и рекламирование Алматы как красивой съемочной локации для мирового кинематографа, но и на сближение культур. Я уверен, что в этом году гостей будет гораздо больше, кто прилетит самостоятельно, а не только по нашему приглашению. Если на кинофестиваль приезжает голливудская звезда, то это инвестиции в Голливуд, она забирает на себя все внимание, но не снимется в наших фильмах. Поэтому нам важно, чтобы наши кинематографисты могли почувствовать себя звездами. Этому пути следует Пусанский кинофестиваль, куда зовут мировых звезд лишь в том случае, когда они дают мастер-классы, входят в жюри либо делают совместный фильм.

Альберт Ахметов

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