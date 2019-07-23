Токио-2020: роботы-помощники и форма волонтеров

Огромному числу болельщиков, спортсменов, тренеров в олимпийской столице по традиции помогут волонтеры. В этот раз их роль выполнят не только живые люди, но и роботы.

На этой неделе до старта летних Олимпийских игр-2020 в японской столице Токио останется всего лишь год. Оргкомитет активно готовится к проведению главного старта четырехлетия, передает Zakon.kz.

Огромному числу болельщиков, спортсменов, тренеров в олимпийской столице по традиции помогут волонтеры. В этот раз их роль выполнят не только живые люди, но и роботы.

Четыре новых футуристических робота созданы для помощи зрителям, спортсменам и официальным лицам в местах проведения соревнований, они смогут передать звук, изображения и физическую обратную связь с мест встречи тем, кто смотрит игры дистанционно.

Роботы в виде талисмана Токио 2020 будут приветствовать спортсменов и гостей на игровых площадках и в других местах, связанных с Играми, с помощью движений, похожих на людей, таких как рукопожатие и махание, и с различными выражениями лица. Камеры, установленные на лбу роботов, позволят им узнавать, когда рядом находятся люди, и реагировать на них.

Другая модель - робот-гуманоид T-HR3 - будет передавать звуки и изображения из мест проведения Игр роботам-партнерам в удаленных местах. Токио 2020 также рассматривает вопрос о том, чтобы они отражали физические движения друг друга. Третья модель - робот T-TR1 - это робот виртуальной мобильности. Проецируя изображение пользователя из удаленного местоположения, робот поможет этому человеку чувствовать себя более физически в своем местоположении.

Робот T-TR1 даст людям, которые физически не могут присутствовать в местах, связанных с Играми, возможность виртуально присутствовать, с помощью экранного средства, позволяющего вести переговоры между двумя точками. Еще один робот - Field Support, будет оснащен функцией автоматического вождения, что позволит ему участвовать в соревнованиях по метанию на Олимпийском стадионе. Роботы определят оптимальный путь, по которому следует выбирать предметы, такие как молотки или копья, которые бросают спортсмены, направляя персонал по дорожкам, избегающим препятствий. Это поможет сократить время, необходимое для извлечения предметов, а также уменьшить количество человеческой поддержки, необходимой на мероприятиях.

Тем временем, мир уже знает, как будут выглядеть волонтеры-люди.

Униформа Field Cast выполнена в накладывающихся друг на друга оттенках цветов, которые присутствуют в основной графике, используемой оргкомитетом Токио-2020 для создания непротиворечивого внешнего вида и восприятия мест и событий. На них накладывается легкий рендеринг самой эмблемы Токио 2020 на освежающий фоновый оттенок, производящий достойного и изящного представителя дизайна Игр.

Униформа разработана для всех возрастов, полов и национальностей, чтобы ее можно было легко узнать и гармонировать с обстановкой мест проведения соревнований. Униформа City Cast выражает близость к городу Токио, благодаря яркой эмблеме Токио 2020; его темно-синие и белые узоры позволят легко опознать волонтеров City Cast на улицах Токио туристами, посетителями и жителями.

По заверениям оргкомитета, однородный материал обладает превосходной воздухопроницаемостью, превосходными влагопоглощающими свойствами и быстро сохнет, что делает его более удобным для ношения и легким для передвижения в течение японского лета. Прототипы были тщательно протестированы в течение того же летнего периода, что и Игры Токио-2020, и в аналогичных условиях.

Принимая во внимание экологичность, униформа изготавливается с использованием переработанного полиэстера и растительных материалов. Отражая продвижение Токио-2020 концепции «единства в разнообразии», униформа принимает дизайн в стиле унисекс, который позволит сотрудникам и волонтерам всех возрастов, размеров и физических способностей носить их с комфортом. Шея рубашки поло оснащена простой кнопкой, которая легко снимается.

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