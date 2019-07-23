Джеки Чан устроил теплый прием Димашу Кудайбергену

Димаш назвал актера вежливо "Джеки аға".

Всемирно известный актер, постановщик и исполнитель трюков Джеки Чан пригласил к себе домой казахстанского певца Димаша Кулдайбергена, передает Zakon.kz.

Димаш назвал актера вежливо "Джеки аға", а также показал несколько фотографий из дома, где проживает Чан.

К слову, нынешний визит Димаша в Китай связан с тем, что он выступил на пятой международной неделе экшн-фильмов Джеки Чана.

Димаш познакомился с Джеки Чаном в КНР во время участия в песенном шоу I’m a Singer.

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