"Qalayym Live" - реалити-шоу с Ашей Матай стартовало на Первом канале "Евразия"

Главная задача проекта, говорит Аша Матай, все же в том, чтобы участники не только нашли свои вторые половинки, но и вместе отметили золотую, а может даже и бриллиантовую свадьбу.

На Первом канале "Евразия" прошел первый выпуск долгожданного реалити-шоу "Qalayym Live". Телезвезда Аша Матай снова вышла в трехчасовой прямой эфир, сообщает Zakon.kz.

- Ощущения необычные, потому что был эфир после долгого перерыва. Меня переполняет счастье, эмоции за участников. Им предстоит долгий путь, чтобы встретить свою судьбу. А у нас, чтобы им достойную пару подобрать. Во вторых хочу поздравить всю команду с новым эфиром. Думаю, наши зрители нас полюбят, что зрители будут вместе с нами. Думаю, они будут не только поднимать наш рейтинг, а так же мы получим частичку их любви. Вот это самое главное, потому что все это делается ради нашего народа.

Первыми звездными гостями выступили такие эстрадные пары, как: Мирас и Куралай, Ерлан и Баян. Они не только спели, но и поделились с участниками своими советами - как в браке сохранить не только любовь, но и теплоту и уважение. Наряду с супружескими парами выступили и такие именитые звезды как: Айкын Толепбергенов, Серикбол Сайлаубек, солисты группы - "Азия" и "Бакай".

- Огромное спасибо им, за поддержку. Зато, что они приходили и поздравляли нас с первым эфиром. Я думаю, дальше больше.

Кстати, в этот раз теледива была не одна. Об этом она рассказала нашему журналисту "по секрету".

- Были переживания, что я вышла в эфир не одна, уже в положении, и нас двое. Было опасение, что мне будет тяжело вести эфир, либо мне захочется разлечься на нашем диванчике. Но нет, оказывается, собралась, и все прошло на ура. Шевеление ребеночка было, думаю он тоже за меня радовался. Пританцовывал, когда приходили наши звезды.

Но, главная задача проекта, говорит Аша Матай, все же в том, чтобы 23 участника реалити-шоу "Qalayym Live" не только нашли свои вторые половинки, но и вместе отметили золотую, а может даже и бриллиантовую свадьбу.

- Главная задача, чтобы два сердца, ищущие друг друга, нашлись. Чтобы они создали правильную семью. Потому что сейчас очень большой коэффициент разводов в Казахстане. Хотелось бы, чтобы люди заранее могли бы обходить это стороной. Если союз, то навсегда. Поэтому мы предлагаем подобрать свою половинку, которую они никому не захотят отдавать. Это наша первая задача, чтобы создавались крепкие семья. Во-вторых, через наш эфир, мы хотели бы рассказать молодежи о наших традициям, нашем воспитании. Хотелось бы подать правильный пример. Вот задачи этого сезона.

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