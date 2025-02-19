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Культура и шоу-бизнес

Аша Матай рассказала о незабываемом отдыхе во Вьетнаме

Аша Матай рассказала об отдыхе во Вьетнаме, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 16:02 Фото: Instagram/asha_matai
Казахстанская ведущая Аша Матай вместе с семьей отправилась на крупнейший остров Вьетнама – Фукуок. Отдых подошел к концу и артистка решила поделиться эмоциями и фотографиями, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это было незабываемо.

"Наш отдых во Вьетнаме подошел к концу. Возвращаемся домой с яркими впечатлениями и теплыми воспоминаниями", – уточнила она в подписи к новой публикации.

До этого знаменитость рассказала о способе снять видео с эффектом дрона.

Также, по мнению, Матай, отдых на море с семьей – это отличная возможность укрепить здоровье и провести время вместе.

"Морской воздух улучшает работу дыхательной системы, а купание в воде закаляет организм. Песчаные игры развивают моторику у детей, а совместные прогулки по берегу сближают семью. Такой отдых дарит заряд энергии и воспоминания, которые останутся надолго".Аша Матай

Ранее мы рассказывали, что 53-летний фронтмен 30 Seconds To Mars Джаред Лето "похвастался" фото со звездами "Аноры" Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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