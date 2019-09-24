В 9 раз увеличится финансирование реабилитационной помощи

Это особенно важно для пациентов, которые восстанавливаются после серьезных травм и аварий.

В Казахстане не хватает врачей-реабилитологов. Особенно в них нуждаются люди, перенесшие инсульт. Ежегодно с таким диагнозом в больницы попадают около 40 тысяч казахстанцев. 5 тысяч из них умирают в первые 10 дней. Еще столько же - в последующий месяц. Сократить эти ужасающие цифры позволят новшества, которые сегодня внедряют в систему здравоохранения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В следующем году реабилитация и восстановление станут доступнее. Благодаря внедрению медицинского страхования финансирование такой помощи увеличится в 9 раз. Это особенно важно для пациентов, которые восстанавливаются после серьезных травм и аварий.

- Мало того, что эффективность лечения возрастает, соответственно, человек быстрее восстанавливается, может не вступить в стадию инвалидности. Может он просто перейдет через этот этап, и посредством реабилитации будет уже трудоспособен, - рассказывает эксперт Забира Оразалиева.

В длительном восстановлении нуждаются и люди, перенесшие инсульт. Сейчас бесплатную помощь получают только те, у кого это заболевание диагностировали впервые. Медстрахование позволит гражданам, перенесшим два и более инсультов, проходить реабилитацию бесплатно на регулярной основе, если пациент застрахован.

- Если будет ОСМС, это будет у них бесплатно, как гарантированный объем. И при этом ЛФК, физиолечение, массажи они будут получать бесплатно. Каждый третий у нас становится инвалидом. Это молодые люди, которые трудоспособны, должны работать, кормить свою семью и, получается, что очень много людей выпадает из строя, - говорит заведующая центром медицинской реабилитации и восстановительного лечения Ляззат Джусупова.

Дорогостоящие услуги реабилитации получат и социально незащищенные категории, за которые отчисления будет делать государство. Это около 11 млн человек. Всем остальным нужно стать участником ОСМС. Система медстрахования заработает с 1 января 2020 года.

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