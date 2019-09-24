Актау встретил чемпиона мира Бекзата Нурдаулетова и его тренера

Боксера встречали по национальному обычаю - с баурсаками и традиционным шашу.

Бекзат Нурдаулетов и его тренер Марат Джакиев прилетели в Актау из Екатеринбурга с "золотом" чемпионата мира по боксу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Болельщики, родственники, друзья и спортивная общественность собрались 23 сентября, в аэропорту Актау, чтобы торжественно встретить чемпиона и его наставника.

Боксера встречали по национальному обычаю - с баурсаками и традиционным шашу.

Чемпиона поздравил аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.



В финале мирового первенства по боксу 21 сентября выступающий за сборную Казахстана Бекзат единогласным решением судей был признан чемпионом мира в весовой категории 81 килограммов. Бекзат Нурдаулетов сумел одержать победу над соперником из Узбекистана.



На пути к финалу воспитанник мангистауской школы бокса оказался сильнее спортсменов из Южной Кореи, Венесуэлы, Бразилии, Турции и Кубы.



В финале новоиспеченный чемпион сразился с узбекским боксером-дебютантом чемпионата.



Бекзат начал заниматься боксом с 2009 года у тренера Батырбека Джайлибаева в детско-юношеской школе №2 Жанаозена (в зале бокса имени Р. Утесинова).



В 2015 году переехал в Актау и попал к заслуженному тренеру РК по боксу, мастеру спорта СССР Марату Джакиеву.



Бекзат Нурдаулетов является победителем чемпионата РК 2011 и 2012 годов среди младших юношей. В 2014 году завоевал золотую медаль на чемпионате Казахстана среди старших юношей. В 2015 году стал победителем чемпионата РК среди молодежи. В 2016 году Бекзат вновь доказал свое лидерство и завоевал "золото" чемпионата РК среди молодежи. В том же году Бекзат стал призером молодежного чемпионата мира-2016 в Санкт-Петербурге. Последующие два года боец становился вторым на чемпионатах РК по боксу.



В мае 2019 года Бекзат Нурдаулетов стал бронзовым призером V летней Спартакиады РК по боксу. В июле 2019 года Бекзат стал обладателем серебряной медали VII международного турнира по боксу на Кубок президента.



Впереди Бекзата Нурдаулетова ждут не менее серьезные соревнования – олимпийские игры в Токио в 2020 году. Чемпион мира поделился своими радостными эмоциями и поставленной перед собой целью:





- Эмоции отличные, я стал чемпионом мира. Будем готовиться к лицензионному турниру и к олимпийским играм. Самым запоминающимся был, конечно же, полуфинальный бой с Ла Крусом. Благодаря выбранной тактике и подсказкам тренеров – победа. Теперь будем стараться завоевать золото Олимпиады.

Президент Федерации бокса Мангистауской области Марат Орманов с гордостью отметил целеустремленный труд чемпиона и его тренера Марата Исагалиевича, поблагодарил за оправданные надежды и пожелал коллегам дальнейших побед.Напомним, чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбург, где по итогам сборная Казахстана по боксу заняла третье место в медальном зачете.Казахстанские боксеры с шестью наградами заняли первое место по общему количеству завоеванных медалей, обойдя Узбекистан (пять) и Россию (четыре). На счету казахстанских боксеров всего шесть медалей: одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!