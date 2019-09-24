США усилят военное присутствие в Польше

Усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.

Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны, передает Lenta.ru.

В соглашении сказано, что страны продолжат работать над расширением "американских возможностей обороны и сдерживания в Польше". Документ предполагает, что в Польшу дополнительно отправятся около тысячи американских военных. Также страны обсуждают размещение боевой группы бронетанковой бригады на польской территории.

Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.

30 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава договорилась с США о шести новых местах размещения американских войск.

Также в июне стало известно, что Вашингтон разместит на польской территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. В Москве заявили, что это решение нагнетает напряжение в Европе и нарушает договоренности между Россией и НАТО.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!