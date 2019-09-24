Тягач врезался в двигатель самолета Air Astana в Шереметьево

Обстоятельства происшествия выясняются.

В аэропорту Шереметьево тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana, сообщает Life.

Инцидент произошел утром, самолет находился на стоянке без пассажиров.

К настоящему моменту информации о характере и степени полученных повреждений не поступало.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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