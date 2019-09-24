Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тягач врезался в двигатель самолета Air Astana в Шереметьево

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото : Pixabay24 сентября 2019, 06:11

В аэропорту Шереметьево тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana, сообщает Life.

Инцидент произошел утром, самолет находился на стоянке без пассажиров.

К настоящему моменту информации о характере и степени полученных повреждений не поступало.

Обстоятельства происшествия выясняются.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты