В Грузии накрыли сеть салонов детского порно

Родители отдавали дочерей для интимных съемок за деньги бывшему учителю-волонтеру из США.

В Грузии национальная полиция задержала 11 человек по подозрению в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. Среди арестованных два иностранца и их сообщники из Грузии. Среди обвиняемых шесть родителей, предоставивших, по мнению силовиков, своих детей для съемок, сообщает издание "Известия".

О задержаниях в рамках международной спецоперации МВД Грузии сообщило журналистам 19 сентября. Силовики задержали сообщников, среди которых американец, австралиец и жители Грузии, преимущественно из Горийского района страны. Соучастники организовали несколько подпольных фотостудий, где снимали детское порно.

По данным силовиков, инициаторами незаконного бизнеса выступили иностранцы. Американец и австралиец сняли несколько квартир в Тбилиси и оборудовали их под фотосалоны. Сообщники из числа местных жителей договаривались с родителями о съемке их детей от восьми до 12 лет в порно. Полиции известно о десяти пострадавших девочках. Прокурор утверждает, что в некоторых случаях родители сами выступали инициаторами съемок своих детей за деньги.

За съемку родители получали от 500 до 3000 лари (примерно от 66 до 390 тысяч тенге). Позже запретный контент продавали через педофильские форумы в даркнете за криптовалюту. Деньги, по данным следствия, снимал американец через криптоматы.

Во время обысков сыщики изъяли дорогое фотооборудование, видеокамеры, осветительную технику, носители и многочисленные "продукты" киностудии - порнофото и видео с детьми. Дело в отношении преступной группы расследуется по статьям об изготовлении и сбыте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних и о торговле людьми.

Государство приняло меры для социальной и психологической защиты несовершеннолетних, пострадавших от действий преступников. Дети изъяты из семей, где их вовлекали в порнобизнес.

- Мы дистанцировали детей от родителей и того опасного круга, где дети могли быть в опасности, и в этом направлении до сих пор с ними работают социальные работники и психологи, - уточнил офицер полиции.

В свою очередь, родственники детей не спешат раскаиваться в том, что делали. Защита одной из семейных пар оспаривает доводы прокуратуры об осведомленности близких в том, что делали с их детьми фотографы.

Адвокаты утверждают, что съемки в конкретном случае велись в течение двух лет, а родители присутствовали только на первой фотосессии, где якобы ничего противозаконного не происходило. Дескать, обычные фото после визита ребенка появлялись на странице салона в соцсети, причем родители якобы вообще не давали своего согласия на коммерческое использование изображения своей дочери.

- Они не брали денег, и им не известно, какие фото снимали. С самого начала были согласованы фотосессии, это были съемки обычных фото в фотостудии. После этого продолжились фотосессии, куда ходили сами дети, и родителям было не известно, съемки каких фото происходят внутри, - продолжает защитник четы.

О гражданине США известно, что ему 58 лет, он переехал в Грузию восемь лет назад. Здесь он преподавал английский язык в сельских школах в Верхней Карталинии. Он попал в Грузию по программе обучения грузинских детей английскому языку "Учи и учись вместе с Грузией" в 2011–2012 годах. Среди учеников и их родителей он пользовался уважением, характеризовался положительно, ничего противоправного за ним не замечали.

Полиции известно, что изготовлением порнофильмов он и его компаньоны занимались последние три месяца - такое время длилась спецоперация силовиков. В грузинском МВД подчеркнули, что операция проводилась на международном уровне при участии специалистов Европола и правоохранителей из США и Австралии.

Известно, что австралийцу 61 год. Посольство Австралии сообщило, что будет оказывать своему гражданину всю необходимую в таком случае поддержку. Пока задержанные иностранцы хранят молчание.

Грузинское законодательство предусматривает за подобные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних от 17 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

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