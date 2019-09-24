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"Вчера президент, сегодня нарушитель". Порошенко заметили перебегающим на красный

Инцидент произошел под зданием Верховной рады.

Фото : Youtube24 сентября 2019, 07:09

Активисты движения "ОстановиЛося" сняли момент нарушения ПДД экс-президентом, а ныне нардепом Петром Порошенко, передает Life.

Парламентарий вышел из своего Mercedes прямо на дороге и бросился наперерез машинам прямо на красный свет светофора.

Инцидент произошел под зданием Верховной рады.

- Петр Алексеевич, да вы же на красный свет переходите дорогу, - кричит ему в спину активист. - Как вы пример подаете? Как народный депутат? У меня слова закончились. Вчера этот человек был президентом Украины, а сегодня он высаживается с нарушением правил, - отметил активист.


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