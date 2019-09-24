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Первый день Токаева в Нью-Йорке. Видео

Касым-Жомарт Токаев провел встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса.

Фото : Акорда24 сентября 2019, 08:57

В Сети опубликован видеоролик, посвященный визиту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Zakon.kz.

Видео было размещено на странице пресс-секретаря главы государства Берика Уали в Facebook.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев провел встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса.

Визит Президента РК в Нью-Йорк начался со встречи с представителями известных американских политиков и экспертов ассоциации, организованной при поддержке организации "Совет Атланты". Глава государства рассказал о текущем состоянии Казахстанско-Американских отношений, основных приоритетах внешней политики, торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана.

Также Токаев встретился с Майклом Блумбергом, основателем и владельцем информационного агентства Bloomberg. Участники беседы обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и агентством Bloomberg. Глава государства отметил важность проведения Глобального бизнес-форума Bloomberg, который состоится 25 сентября в Нью-Йорке. Как сообщил Президент Казахстана, нашу страну на данном мероприятии будет представлять управляющий Международным финансовым Центром "Астана" Кайрат Келимбетов.

Помимо этого Президент Казахстана встретился с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом. Собеседники обсудили перспективы взаимодействия, в частности, в контексте координации усилий по укреплению межрелигиозного согласия и глобального диалога цивилизаций.

Во второй половине дня глава государства провел ряд встреч с руководителями американских и ведущих транснациональных компаний в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вечером прошел круглый стол с руководителями компаний.


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