Начался рабочий визит Токаева в Нью-Йорк

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, запланированы переговоры президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.

"Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что рабочий визит президента в Нью-Йорк начался со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Cameco является давним и надежным партнером национальной компании "Казатомпром". С начала своей деятельности в нашей стране компания вложила свыше 500 млн долларов инвестиций и способствовала трансферту технологий.

Как подчеркнул глава государства, Казахстан вступает в новый этап развития энергетики, ставя перед собой цель построить три атомные электростанции. Для нашей страны представляют интерес инновационные методы, используемые в атомной отрасли.

В свою очередь Тим Гитцель проинформировал президента о текущей деятельности и планах совместного предприятия "Инкай", которое более 25 лет занимается освоением одноименного месторождения в Туркестанской области.

Касым-Жомарт Токаев анонсировал выступление в Нью-Йорке 8 сентября 2025 года, когда выступал с Посланием народу Казахстана.