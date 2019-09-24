Астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизится к Земле

Астероид приблизится к Земле на 4,2 миллиона километров.

Во вторник к Земле приблизится крупный астероид, сообщается на сайте Центра исследования околоземных объектов NASA, пишет РИА Новости.

Размер небесного тела, получившего название 523934 (1998 FF14), ориентировочно составляет от 190 до 430 метров. Таким образом, он сопоставим с двумя-тремя пирамидами Хеопса, высота которой достигает 139 метров.

Астероид приблизится к Земле на 4,2 миллиона километров.

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