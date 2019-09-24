Деятельность шести сутенеров остановили в Туркестанской области

В ходе ОПМ "Стоп-траффик" в Сарыагашском районе сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали жительницу Сарыагаша, подозреваемую в организации притона.

Полицейскими поставлены на учет шесть лиц, занимающихся сводничеством и 12 девушек легкого поведения в Туркестанской области, передает Zakon.kz.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

В ходе ОПМ "Стоп-траффик" в Сарыагашском районе сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали жительницу Сарыагаша, подозреваемую в организации притона. Администратор местной гостиницы занималась сводничеством, предлагая клиентам за вознаграждение услуги девушек легкого поведения. У задержанной полицейские изъяли деньги и другие вещественные доказательства.

Полицейские Туркестанской области напоминают, что если вы стали жертвой или очевидцем преступления, связанных с незаконной торговлей людьми и сводничества, то вам стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.

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