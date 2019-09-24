Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане впервые проводится совещание спикеров парламентов стран Евразии

Парламентский форум приурочен к 25-летию идеи Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о Евразийской интеграции.

Фото : zakon.kz24 сентября 2019, 09:35

Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнёрство" началось в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Мероприятие столь высокого уровня в Казахстане проводится впервые. Парламентский форум приурочен к 25-летию идеи Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о Евразийской интеграции.

- Выражаем уверенность, что сегодняшний форум откроет большие возможности для установления всестороннего диалога, укрепления взаимного доверия, дальнейшего усиления межпарламентского сотрудничества, - сказал на открытии спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

Парламентарии из стран Европы и Азии обсудят пути обеспечения безопасного и стабильного развития Евразийского пространства.

В центре внимания представителей национальных парламентов, международных организаций будут вопросы координации парламентариев для расширения сотрудничества государств континента, реализации крупнейших интеграционных экономических проектов XXI века.

Участники совещания смогут обменяться своим законодательным опытом, определить перспективные направления для укрепления долгосрочного характера межпарламентского сотрудничества.

- Сегодня здесь, в сердце Евразии в столице независимого Казахстан городе Нур-Султане собрались парламентарии стран Европы и Азии. Это уже четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии. Что особенно важно, с каждым разом расширяется его география, с каждым разом растет число его участников. И нынешнее совещание стало самым представленным форумом парламентариев Европы и Азии, - отметил Нигматулин.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты