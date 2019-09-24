В Казахстане впервые проводится совещание спикеров парламентов стран Евразии

Парламентский форум приурочен к 25-летию идеи Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о Евразийской интеграции.

Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнёрство" началось в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Мероприятие столь высокого уровня в Казахстане проводится впервые. Парламентский форум приурочен к 25-летию идеи Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о Евразийской интеграции.

- Выражаем уверенность, что сегодняшний форум откроет большие возможности для установления всестороннего диалога, укрепления взаимного доверия, дальнейшего усиления межпарламентского сотрудничества, - сказал на открытии спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

Сегодня Нур-Султан стал настоящей «парламентской столицей» Евразии – начал свою работу 4 Форум спикеров парламентов стран Европы и Азии с участием делегаций 65 стран континента. С приветственным словом выступит автор и инициатор Евразийского проекта Елбасы Нурсултан Назарбаев. pic.twitter.com/oY3aVa7SnI — Nurlan Nyǵmatýlın (@NigmatulinKZ) 24 сентября 2019 г.

Парламентарии из стран Европы и Азии обсудят пути обеспечения безопасного и стабильного развития Евразийского пространства.

В центре внимания представителей национальных парламентов, международных организаций будут вопросы координации парламентариев для расширения сотрудничества государств континента, реализации крупнейших интеграционных экономических проектов XXI века.

Участники совещания смогут обменяться своим законодательным опытом, определить перспективные направления для укрепления долгосрочного характера межпарламентского сотрудничества.

- Сегодня здесь, в сердце Евразии в столице независимого Казахстан городе Нур-Султане собрались парламентарии стран Европы и Азии. Это уже четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии. Что особенно важно, с каждым разом расширяется его география, с каждым разом растет число его участников. И нынешнее совещание стало самым представленным форумом парламентариев Европы и Азии, - отметил Нигматулин.

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