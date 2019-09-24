В "Астана Опера" пройдет концерт памяти Эрика Курмангалиева

В музыкальном вечере "Вокальные параллели" примут участие признанные казахстанские и российские артисты, в том числе друзья Эрика Курмангалиева, выступавшие с ним на ведущих мировых сценах.

В Камерном зале "Астана Опера" 3 октября слушателям будет предложен концерт, посвященный уникальному казахстанскому оперному певцу, обладателю сверхвысокого мужского голоса – контртенору Эрику Курмангалиеву, передает Zakon.kz.

В музыкальном вечере "Вокальные параллели" примут участие признанные казахстанские и российские артисты, в том числе друзья Эрика Курмангалиева, выступавшие с ним на ведущих мировых сценах.

Голос именитого вокалиста охватывал огромный диапазон и обладал невероятной гибкостью и техничностью, что позволяло ему с невероятной виртуозностью исполнять как сопрановые, так и контральтовые партии. Благодаря данному от рождения тембру его считали уникальным явлением, так на фестивале музыки в Бостоне пресса назвала Эрика Курмангалиева феноменом. Почитатели его таланта вновь и вновь приходили на выступления артиста, чтобы получить возможность насладиться его волшебным голосом и изысканной игрой.

Эрик Курмангалиев много гастролировал, исполнял оперы и сольные программы на лучших площадках мира. В его обширном репертуаре были главные партии из опер, вокальные произведения К.В. Глюка, К. Монтеверди, Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, А. Вивальди, Дж. Россини, Г. Пёрсела, В.А. Моцарта, А. Страделлы, К. Сен-Санса, Й. Гайдна, В. Беллини, Дж. Пуччини, Дж. Мейербера, С. Франка, Л. Керубини, Л. Люцци, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Каччини, Ф. Шуберта, И. Штрауса, М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, Д. Бортнянского. Он первым исполнил партию контртенора в произведениях А. Шнитке – Симфониях №2 и №4, кантате "История доктора Иоганна Фауста". Еще более широкую известность получил благодаря исполнению главной роли в спектакле режиссёра Р. Виктюка "М. Баттерфляй" по одноимённой пьесе американского драматурга Д.Г. Хвана. За яркую интерпретацию образа был признан лучшим актёром года. Снимался в фильме Р. Хамдамова "Вокальные параллели" наряду с Розой Джамановой, Бибигуль Тулегеновой и Араксией Давтян.

Гостями вечера станут российские артисты, которые впервые выступят в столице, друзья Эрика Курмангалиева – Заслуженная артистка России Лариса Рудакова (сопрано), Рустам Яваев, Олег Рябец (контртеноры), Александр Котовщиков (фортепиано).

Вместе с ними на сцену Камерного зала также выйдут известные казахстанские вокалисты: ведущая солистка "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина (сопрано), Заслуженный артист Казахстана Шахимардан Абилов (баритон), Батыржан Смаков (контртенор), музыканты-инструменталисты: Заслуженная артистка Казахстана Макпал Бекмагамбетова (скрипка), Аскар Муканов (виолончель), Гумир Сайдалин (флейта), Раушан Бескембирова (фортепиано).

Исполнители представят произведения из репертуара Эрика Курмангалиева, в том числе шедевры мировой оперной и вокальной классики, а также сочинения отечественных авторов.

Начало в 19.00.

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