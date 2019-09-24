Эксклюзивнее, чем Bentley. Для императора Японии создали автомобиль

Кабриолет выпущен в преддверии коронации нового императора.

В Японии 22 октября 2019 года состоится коронация нового императора Нарухито. Для этого торжественного события был выпущен эксклюзивный кабриолет на базе модели Century. Автомобиль создан в единственном экземпляре, пишет rg.ru.

Никакой официальной информации от компании по этому госзаказу не поступало. Можно предположить, что кабриолет Toyota Century получил ту же силовую установку, что и донорский седан: 431-сильный гибрид на базе атмосферного V8 объемом 5.0 литра.

Из особенностей кабриолета стоит отметить отсутствие возможности установить верх, поэтому в дождь компанию императору на эксклюзивном Century составят лакеи с зонтами.

Также обращает на себя внимание отсутствие подголовников на передних креслах и заметно возвышенный задний диван. На местах крепления регистрационных знаков и на дверях можно увидеть золотистый круг, символизирующий, вероятно, солнце.

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