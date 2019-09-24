Третья мировая война может стать последней для нашей цивилизации - Назарбаев

Елбасы озвучил свои соображения о том, что могут сделать члены парламента.

Депутаты могут доводить до политиков переживания наших граждан, сказал на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство" Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я выступаю за то, чтобы голоc парламентариев был слышен громче и четче. Понимая глубину и остроту современного глобального тезиса, кто как не народные избранники должны вносить свой вклад в его преодоление. Полагаю важным более активное влияние парламентариев на политиков из числа глав государств и правительства. В конце концов, межпарламентский союз создан в 1889 году, которому сегодня исполняется 130 лет, был создан даже раньше, чем Лига наций 1919. Основная цель союза заключалась в способствовании политическому диалогу между странами. Депутаты могут боле обстоятельно и целенаправленно доводить до политических переживания простых граждан наших стран, - сказал Назарбаев.

Он добавил, что сегодня планета снова оказалась у опасной черты.

- Если произойдет третья мировая война с применением средств массового уничтожения, она может стать последней для нашей цивилизации. У нашего народа давно сформировался сильны запрос на бесконфликтное существование, жизнь без страха за сегодняшнее и верой в завтрашний день, будущее наших детей и внуков, - сказал Елбасы.

В этих условиях, по его словам, все жители Земли должны подключиться к борьбе за ядерное разоружение и защитить жизнь на планете.

Первый Президент Казахстана напомнил, что на одном из форумов в 2018 году он предложил начать диалог между Россией, Китаем, США и Европейским Союзом, от которых зависит мир на земле.

- Даже великие мировые войны заканчивались переговорами. Сейчас конфронтация недоверия между этими странами волнует весь мир. Именно эти страны сели за стол переговоров после 2 мировой войны и образовали ООН. Мне кажется, сейчас тоже самое. Политические лидеры четверки должны проявить волю для разрядки напряженности на планете. Это может произойти только путем диалога. Мое предложение уже поддержано многими мировыми игроками. В качестве важного шага для проведения такого диалога я предложил в следующем году провести в казахстанской столице неформальную встречу парламентариев указанной четверки, - отметил Нурсултан Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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