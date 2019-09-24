Молодые алматинцы стремятся повысить свою религиозную грамотность

Они не хотят повторять ошибок тех, кто по незнанию попал в сети радикальных идеологов.

В Алматинском государственном колледже новых технологий прошла информационно-разъяснительная работа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму при поддержке Управления общественного развития города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Занятия прошли живо, активно, а проводил их преподаватель КазНУ имени аль-Фараби, магистр религиоведения Нурмухаммед Мейманхожа.

Аудиторию в основном интересовали два аспекта: законодательство, регулирующее религиозную деятельность в Казахстане и законодательство о противодействии экстремизму и терроризму, а также Государственная программа, принятая в данной сфере на 2018-2022 год.

На презентации информационно-разъяснительной работы были приведены такие данные. Как известно, в Казахстане ведущими являются две традиционные мировые религии – ислам и христианство, а в целом религиозных конфессий у нас около двадцати. Религиозных объединений зарегистрировано более 3600. Из них наибольшее количество составляют мусульманские – 2228, затем идут православные – 318, протестантские – 600 и далее римско-католические, иудейские, буддийские и другие.

- А нетрадиционные религиозные объединения в нашей стране есть? – прозвучал вопрос из аудитории.

- Конечно, есть, - ответил лектор. – По последним данным, их насчитывается порядка шестнадцати. Также у нас ведут свою деятельность миссионеры из более, чем 20 стран мира.

В ходе беседы прозвучали и такие вопросы, как: что представляют собой псевдорелигиозные деструктивные течения, как их можно распознать, что лежит в основе их учений, как они манипулируют людьми, кто является их членами, какой образ жизни они ведут, какими способами и методами вербовки пользуются, есть ли свобода выхода из сектантских и радикальных организаций и так далее.

- Радует, что молодые алматинцы стараются сейчас повысить свою религиозную грамотность, - говорит Нурмухаммед Мейманхожа. – Возможно, они видят в СМИ видеоролики и читают в новостных сайтах о том, сколько молодых ребят и девушек попали в свое время в сети радикальных течений, в ту же международную террористическую организацию ИГИЛ и не хотят повторять их ошибок.

В Казахстане в мире и согласии живут представители 18 конфессий, и мы должны сохранить это, уберечь молодежь от пагубного влияния деструктивных религиозных течений, прививать им истинные духовные знания, показать им красоту традиционного в нашей стране ханафитского мазхаба, а также воспитывать в них любовь к нашим традициям, обычаям, национальным ценностям, которыми так богат наш народ, наша вековая история, считает религиовед.

Несомненно, в этом большую роль играет политика Управления общественного развития города Алматы, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, мира, интернационализма, взаимопонимания и взаимоуважения между людьми всех национальностей и народностей, живущих в Казахстане. Так, с начала этого года проведено более полусотни встреч среди разных слоев населения города Алматы, на которых члены Информационно-разъяснительной группы акимата в доступной форме рассказывали о противодействии религиозному экстремизму и терроризму.

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