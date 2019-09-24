"Не берите взятки - берите вершины": Жетысусцы покорили новый пик 

В восхождении участвовали около 50 человек.Своим примером они показывают, что они против взяток, а также призывают нынешнее поколение присоединится к акции.

Акиматом Алматинской области была организована и проведена акция "Не бери взятки - бери вершины", инициатором которой выступил департамент Агентства РК по противодействию коррупции по области. Так ряд госслужащих и представители жетысуских и республиканских СМИ в рамках акции покорили Большой Алматинский пик высотой 3682 метра, передает Zakon.kz.

В восхождении участвовали около 50 человек.Своим примером они показывают, что они против взяток, а также призывают нынешнее поколение присоединится к акции.

По словам руководителя областной антикоррупционной службы Данияра Турганбаева , Антикоррупционная служба работает не только на борьбу с последствиями, но на выявление и в первую очередь на профилактику.

-Сегодня в рамках проекта "Жетісу адалдық алаңы" под эгидой нашего Агенства была проведена акция "Не бери взятки, бери вершины". Проводится это для того чтобы в первую очередь акцентировать внимание нашей молодежи. Мы созвали клич, чтобы подняться и покорить одну из вершин. Желающих было много. Прививая антикоррупционное движение, мы пытаемся искоренить коррупционное воспитание в самом корне. Наши ребята все воодушевились, коллеги, по большей части, это те люди, которые не выходят из кабинетов. На восхождение мы буквально потратили один день, но получили массу впечатлений. Советую этот челлендж поддержать всем коллегам по всей республике, - сказал он.

Стоит отметить, восхождение на пик стало настоящим испытанием для неподготовленных, но благодаря стремлению группа достигла своих целей. По словам восходящих на пик, панораму на горы, не описать словами.

Времени отведенных организаторами акции, оказалось достаточно для восхождения на БАП. На вершине участники поздравляли друг друга. Впрочем, было немало и таких, кто дошел не до конца, кому то просто не хватило силы воли, но кто дошел до конца полностью ощутил радость победы в первую очередь над самим собой и своими страхами.

Сверху вид очень захватывающий, слева как на ладони виден город Алматы, справа лазурное Большое алматинское озеро, не говоря уже об окружающих других величественных горах.

- Невозможно передать свои эмоции словами, это было нереально крутое восхождение. Я очень рада, что мы покорили вершину БАП вместе со своим коллективом, в такие моменты мы становимся едиными и дружными. Надеюсь, такие вылазки на природу у нас еще будут, безусловно, мы отлично провели свой выходной. Конечно, мы поднимались без никакой подготовки, было непросто, хотели свернуть с пути и пойти обратно. Но решили пойти вместе и до конца с коллегами. Я хочу снова вернуться в горы, чтобы устроить себе очередное испытание, - поделилась статист в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции области Назерке Куржикбаева.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!