Яблони, сирень и тюльпаны зацвели в Астане
Фото: акимат города Астаны
В Астане зацвели яблони, сирень, тюльпаны. К примеру, в парке Ататюрк (район Байконыр) есть яблоневая аллея. В настоящее время в данном парке зацвели около 100 яблонь, более 50 кустов сирени. Весенние тюльпаны также украшают парк своей красотой.
Жители и гости столицы активно проводят
время в парке, фотографируются возле яблонь, сирени и тюльпанов. Особое
мнение высказала одна из посетительниц парка Гульдария Сарсенова:
"Я вообще не думала, что в нашей столице есть такие яблони. В последний раз я видела такую красоту в Турции. Честно говоря, мы приехали в парк только для прогулок. Когда увидели всю эту красоту, наша прогулка продолжилась фотосессией. Здесь очень красиво".
Фото: акимат города Астаны
По словам других жителей и гостей столицы, этот парк самый тихий в столице, "поистине незаменимое место для отдыха, аллея нового вдохновения с красивыми видами".
Фото: акимат города Астаны
Фото: акимат города Астаны
Стоит отметить, что парк "Ататюрк" был построен 20 лет назад, в 2004 году. Парк успел стать одним из самых любимых мест горожан и гостей столицы. Здесь также проводятся культурно-массовые мероприятия.
Фото: акимат города Астаны
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