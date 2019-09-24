Чиновника в СКО подозревают в отмывании крупной суммы денег

Расследование по подозрению в хищении бюджетных средств группой лиц на сумму свыше 500 млн тенге продолжается.

Бывшего заместителя руководителя КГУ "Управление финансов акимата СКО" подозревают в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя КГУ "Управление финансов акимата СКО" по подозрению в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Он подозревается в вовлечении в законный оборот похищенных бюджетных денежных средств, путем приобретения недвижимого имущества на сумму 286,5 млн тенге для ведения бизнеса в Петропавловске (административное помещение и здание общепита с прилегающими земельными участками).

Вместе с тем, как сообщалось ранее, расследование по подозрению вышеуказанного ответственного должностного лица в хищении бюджетных средств группой лиц на сумму свыше 500 млн тенге продолжается.

В рамках указанного уголовного дела в отношении подозреваемого ранее судом была санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.

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