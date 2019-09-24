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В Актобе задержали женщину, которая похитила в России 160 млн рублей

У одного вкладчика подозреваемая сняла более 155 млн российских рублей, у другого 5 млн рублей.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин24 сентября 2019, 12:36

В ходе проведения ОПМ "Розыск" в Актобе задержана мошенница, разыскиваемая российскими полицейскими, передает Zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

59-летняя уроженка Алгинского района Актюбинской области разыскивалась УМВД России по Магнитогорску Челябинской области за хищения с банковских счетов ОАО "УралСИБ" крупной суммы денег. У одного вкладчика подозреваемая сняла более 155 млн российских рублей (936 млн тенге), у другого 5 млн рублей (30 млн тенге). После чего она была объявлена в межгосударственный розыск.

Сотрудниками управления криминальной полиции подозреваемая установлена и задержана в г.Алга и водворена в ИВС Алгинского ОП. В последующем она будет передана российским коллегам.

Всего за два дня проведения ОПМ "Розыск" по области задержано 14 уголовных преступников, из них 5 разыскивалось правоохранительными органами стран СНГ и установлено 8 без вести пропавших граждан.


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