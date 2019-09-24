Австрийцы митингуют против депортации казахстанской семьи

В конце августа казахстанцам было отказано в предоставлении убежища в Австрии.

Жители австрийского городка Нидервальдкирхен вышли на улицы из-за того, что семья из Казахстана - родители и двое их детей, которые живут там в течение четырех лет, вынуждены покинуть Австрию, передает Zakon.kz. Об этом пишет местной издание tips.at.

Около 200 жителей города протестуют против депортации казахстанцев. Они не понимают, почему семье отказали в предоставлении убежища. Местные отмечают, что семья хорошо интегрировалась в их общество, все очень хорошо говорят по-немецки. Родители помогают в приходе, посещают клубы, ухаживают за зелеными насаждениями в деревне.

Издание сообщает, что двое детей - десятилетняя дочь и восьмилетний сын - посещают две школы в Нидервальдкирхене.

В 2013 году в Казахстане детей похитили, а их родителей шантажировали. Поэтому они решили покинуть страну.

С тех пор девочка перестала разговаривать с чужими людьми, только со своими родителями. В Нидервальдкирхене она начала доверять лишь учителю - общается с ней шепотом. Имеются психиатрические отчеты для девочки, которые подтверждают, насколько важно оставаться в знакомой, защищенной среде.

- Семья была с нами в течение долгого времени, и эта депортация не может быть допущена - скандируют жители городка. Там обеспокоены, что в Казахстане этой семье будет небезопасно.

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