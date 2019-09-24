Бизнесмена живьем закопали в Караганде из-за женских сплетен

Сейчас идет суд над последним из подозреваемых в жестоком убийстве мужчины.

Женские сплетни привели к похищению и жестокому убийству предпринимателя в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пост patriotkaragandy в социальной сети Instagram.

Как пишет автор поста, все началось с того, что девушка Елена сказала подруге, что приятель подруги предприниматель Ержан Султанов ​ – плохой человек и наговорила о нем гадости. А та пошла и рассказала предпринимателю про эти разговоры.

Ержан Султанов встретился с Еленой и потребовал ответить за свои слова. Обиженная Елена пожаловалась брату - заместителю командира учебного центра военного полигона Мухамету Есмагамбетову. Он не придумал ничего другого для решения конфликта, как подкараулить Ержана возле автостоянки на юго-востоке в Караганде и похитить. Ему помогли двоюродные братья и друзья.

Когда августовским утром 2011 года Ержан шел на стоянку, где стояла его BMW, на него напали и силой посадили в машину.

- К преступлению компания мужчин подготовилась тщательно. Чтобы замести следы, они доехали с похищенным бизнесменом до торгового дома и там сменили машину – уже на бусике выехали в степь за пределы Караганды. В безлюдной местности выкопали яму и заживо закопали бизнесмена, – пишет автор поста.

Полицейские больше месяца искали пропавшего предпринимателя. В итоге вычислили подозреваемых. Но когда заместителя командира учебного центра военного полигона вызвали на допрос в департамент полиции, в него кто-то выстрелил на улице.

- Помните эту стрельбу прямо возле ДВД (на фото)? Военный был доставлен в больницу. В этот момент ему на помощь приехали на BMW его братья и друзья. Полицейские задержали их и допросили. Один из них признался в похищении. Они показали место, где закопали мужчину. Их сестра прошла по делу свидетелем. Военный суд приговорил всю компанию к длительным срокам лишения свободы. И только один фигурант скрылся. Восемь лет он был в розыске. Недавно его поймали в России и доставили в Караганду, – продолжает автор поста.

Он дополнил, что этого беглеца начали судить. Судьей является Исламхан Есенбаев из спецсуда по уголовным делам. Подсудимый успел в России завести семью и устроиться на работу.

- Милые женщины! Следите за своей речью и не стравливайте мужчин друг с другом. Финал часто бывает печальным - похищение, избиение, убийство, – резюмирует автор поста.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!