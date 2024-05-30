Отрезали голову и закопали: бывшего военнослужащего подозревают в убийстве в Мангистау

В соцсетях появилась информация, что в Мангистауской области похитили и жестоко убили мужчину. Подозреваемые уже задержаны. Один из них – бывший военнослужащий, сообщает Zakon.kz.

По словам некоторых источников Telegram-канала Еgovpress, полицейские задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве 59-летнего мужчины. По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали убитого. Еще один из подозреваемых якобы скрылся.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областную полицию.

"Двое подозреваемых в похищении и убийстве человека водворены в изолятор временного содержания. По задержанию третьего подозреваемого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ведется расследование". Пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области

В ДП также подтвердили, что в качестве подозреваемого по делу действительно проходит бывший военнослужащий, который ранее был уволен за прогулы на работе.

"Иная информация не разглашается в интересах следствия". Пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области

29 мая 2024 года стало известно, что трех актюбинцев осудили по делу о жестоком двойном убийстве. Подробнее об этом здесь.