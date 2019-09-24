Карагандинка родила на полу. В роддоме объяснили, почему

Сейчас состояние женщины и ребенка удовлетворительное, это подтверждено лабораторными анализами.

В роддоме Майкудука в Караганде женщина родила на полу. В медучреждении объяснили, почему так случилось, передает Zakon.kz.

Как рассказала директор родильного дома Майкудука Татьяна Ювик, 27-летняя роженица поступила к ним в 2 ночи 23 сентября с ложными схватками, родовой деятельности у нее не было. Ее определили в отделение патологии в 7 палату.

На специальном аппарате КТГ с 2 до 3 ночи пациентке делали кардиотокографию, фиксировали сердцебиение плода и наличие родовой деятельности. Аппарат КТГ зарегистрировал, что в этот период у нее не было регулярной родовой деятельности. Далее, с 3 до 5 утра она ходила по коридору, и начались стремительные роды. Довести до палаты или уложить роженицу на каталку уже было невозможно. Акушерка была на посту, все видела, у нее не оставалось другого варианта, как уложить роженицу на пол, чтобы исключить травмирование ребенка.

- У нее были стремительные роды, в данной ситуации, чтобы не травмировать ребенка, роды действительно приняли на полу, поскольку на каталку положить не представлялось возможным. Сразу после рождения ребенка выложили на тело матери, он не касался пола. Сразу пришли дежурные врачи, ее подняли на каталку и все остальные действия осуществлялись в родильном зале (осмотр родовых путей и т.д.)... ...Акушерка выбрала единственно правильный вариант родоразрешения - надо было создать горизонтальное положение. У пациентки первые и вторые роды тоже были стремительные, - рассказала директор роддома.

Сейчас состояние женщины и ребенка удовлетворительное, это подтверждено лабораторными анализами. Инфицирования нет.

- Но чтобы женщина не сомневалась, будет проведено подробное обследование головного мозга, чтобы исключить травмирование, - отметила Татьяна Ювик.

Что касается жалобы на то, что в момент родов рядом не оказалось врача, то она сообщила, что дежурных ночных врачей в роддоме два. Медучреждение рассчитан на 156 коек. Врачи работают в родильном зале (с 2 до 5 утра в ту ночь было двое родов), в приемном покое, осуществляют осмотр больных, которые передавались по дежурству.

- Женщины, которые поступают, их врач осматривает в приемном, заполняет историю, делает назначение и передает акушерке в отделение... - пояснила директор.

Она отметила, что сегодня, 24 сентября, приходили представители областного Управления здравоохранения, депутат, которые побеседовали с женщиной.

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