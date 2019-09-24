Заморозки до 1 градуса прогнозируют синоптики

Ночью 25 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег).

Штормовое предупреждение объявлено в Северном Казахстане из-за понижения температуры, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью 25 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью 25-26 сентября местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, туман. 25 сентября ветер юго-западный, западный ночью местами порывы 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с. Днем 26 сентября ветер местами порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью 25-26 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Днем 25-26 сентября ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

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