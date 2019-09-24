Пока Кокорин сидел, на его машинах 47 раз нарушили ПДД

Нарушения правил на дороге были совершены на нескольких автомобилях форварда.

На машине футболиста Кокорина, пока он сидел, нарушили ПДД на 30 тысяч рублей (183 тыс. тенге), передает Zakon.kz.

Такие данные размещены в телеграмм-канале Mash.

Нарушения правил на дороге были совершены на нескольких автомобилях форварда.

- Судя по камерам, попали (машины) в бархатные ручки возлюбленной Кокорина. Дарья Валитова знала, что муж все простит, и ни в чем себе не отказывала. Только на одном черном "гелике" повисло больше 40 штрафов. Богатое меню из превышений скорости, езды по полосе маршрутного транспорта, нарушений знаков и разметки, - сообщается в телеграмм-канале.

В общей сложности "заработано" 47 штрафов на сумму в 30 тысяч рублей. Выйдя на свободу Кокорин оплатил большую часть штрафов.

В октябре 2018 года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев. 17 сентября футболистов выпустили условно-досрочно.

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