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Пока Кокорин сидел, на его машинах 47 раз нарушили ПДД

Нарушения правил на дороге были совершены на нескольких автомобилях форварда.

Фото : eurosport.ru24 сентября 2019, 16:24

На машине футболиста Кокорина, пока он сидел, нарушили ПДД на 30 тысяч рублей (183 тыс. тенге), передает Zakon.kz.

Такие данные размещены в телеграмм-канале Mash.

Нарушения правил на дороге были совершены на нескольких автомобилях форварда.

- Судя по камерам, попали (машины) в бархатные ручки возлюбленной Кокорина. Дарья Валитова знала, что муж все простит, и ни в чем себе не отказывала. Только на одном черном "гелике" повисло больше 40 штрафов. Богатое меню из превышений скорости, езды по полосе маршрутного транспорта, нарушений знаков и разметки, - сообщается в телеграмм-канале.

В общей сложности "заработано" 47 штрафов на сумму в 30 тысяч рублей. Выйдя на свободу Кокорин оплатил большую часть штрафов.

В октябре 2018 года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев. 17 сентября футболистов выпустили условно-досрочно.


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