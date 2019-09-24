"Кайнар-АКБ" - бренд казахстанских аккумуляторов

Ежегодно в стенах завода производится более 2,5 млн аккумуляторов, около миллиона из них поставляется на казахстанский рынок, остальная часть отправляется зарубежным потребителям.

ТОО "Кайнар–АКБ" - единственный крупный производитель аккумуляторов в Казахстане. Ежегодно данный завод, расположенный в Талдыкоргане Алматинской области, выпускает около 2,5 млн батарей. В рамках пресс-тура, организованного при содействии АО "Банка Развития Казахстана" (дочерняя структура Холдинга "Байтерек"), представители средств массовой информации ознакомились с деятельностью Компании и посетили производственные цеха, пишет Zakon.kz.

Ежегодно в стенах завода производится более 2,5 млн аккумуляторов, около миллиона из них поставляется на казахстанский рынок, остальная часть отправляется зарубежным потребителям. При финансовой поддержке Банка Развития Казахстана, предприятие намерено довести объемы выпускаемой продукции до 3 млн единиц и, соответственно, увеличить объемы экспорта. На эти цели Банк в конце прошлого года предоставил заводу заём на сумму 2 млрд тенге сроком на 3 года.

- Содействие расширению экспортных возможностей казахстанских предприятий является одним из важных направлений в кредитной деятельности БРК, в качестве национального института развития. Банк осуществляет финансирование экспортных операций отечественных товаропроизводителей за счет собственных средств и в рамках государственной Программы "Нұрлы Жол". Кредитные средства Банка предоставлены на приобретение сырья для производства стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей, тепловозов и др.техники, с дальнейшим экспортом продукции. Данные меры позволят Компании увеличить объемы производства и объемы поставок на зарубежные рынки, - пояснил банкир Дирекции по работе с клиентами Ербол Салимбаев.

Банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Ербол Салимбаев

Как рассказал директор по развитию производственной системы и качества ТОО "Кайнар –АКБ" Олег Кабанов, предприятие выпускает аккумуляторы различного назначения: для легковых автомобилей и грузовых автомашин, семафорные, а с недавних пор и тепловозные.

Казахстанские аккумуляторы заморским покупателям известны под брендами "KAINAR", "BARS", "Nomad", "Ұлы дала", "Вожак". Продукция регулярно экспортируется в такие страны, как Германия, Россия, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан, Китай и ОАЭ.

Образцы выпускаемой продукции "Кайнар-АКБ"

За годы деятельности на предприятии наладили полный технологический цикл. Иными словами, завод не нуждается в поставках комплектующих, поскольку в его цехах производятся все необходимые изделия и осуществляются все манипуляции, будь то отливка мелких деталей или герметизация уже готовых аккумуляторов.

Цех литья пластмассовых изделий

- В цехе литья пластмассовых изделий (ЦЛПИ) установлено 35 станков, на которых можно отливать до 240 пластиковых форм и конфигураций. Здесь отливают моноблок, комплектующие для будущих аккумуляторов, и, в целом, все необходимое для производственных нужд, даже ведра, - сообщил журналистам заместитель начальника корпуса моноблока Тимур Абдылдабеков.

Цех литья пластмассовых изделий

Цех литья пластмассовых изделий

Белые гранулы в мешках – полипропилен. Попав в станок, он плавится и легко принимает заданную оператором станка форму.

Сырье для отливки пластиковых деталей- полипропилен

Как правило, при загрузке в контейнер для плавки в полипропилен добавляют цветные красители, что дает возможность получать продукцию разных цветов.

Основное сырье для изготовления "начинки" аккумуляторов – свинец - предприятие закупает закупает в Усть-Каменогорске.

Запасы свинца

Часть потребности в свинце удается удовлетворить за счет переработки отработанных батарей в специальном цехе по утилизации, где после глубокой очистки аккумуляторный лом превращается в исходное сырье для новой продукции.

Цех по утилизации отработанных аккумуляторов

Стоит отметить, на заводе "Кайнар-АКБ" работает более 1100 человек. За восемь месяцев 2019 года на предприятии произведено около 1, 5 млн. аккумуляторных батарей, из них - 839 тыс. направлены на экспорт. Аккумуляторы экспортированы в такие страны как: Россия, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Туркмения, Грузия, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

На сегодня свыше 60% аккумуляторов, производимых на заводе "Кайнар-АКБ", экспортируется в Россию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан, Китай и ОАЭ.

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