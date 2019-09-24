Более 11 тысяч домов незащищенных слоев населения взяты на учет в ДЧС ВКО

Чтобы предупредить и сократить несчастные случаи, сотрудники ДЧС ВКО разъясняют населению вопросы безопасности.

В Региональной службе коммуникаций ВКО представители ДЧС рассказали о результатах первого этапа месячника пожарной безопасности и подготовке к началу отопительного сезона, передает Zakon.kz.

Увеличение количества бытовых пожаров в жилых домах и квартирах часто происходит с началом отопительного сезона. В большинстве случаев причинами становятся нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительных систем и установок, печного отопления и перегрузки электросети. Чтобы предупредить и сократить несчастные случаи, сотрудники ДЧС ВКО разъясняют населению вопросы безопасности. По информации главного специалиста УСРБиКГЗ ДЧС ВКО Рината Кондыбаева, в рамках месячника пожарные сформировали списки домов с печным отоплением, где проживают малообеспеченные многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями и одинокие престарелые граждане, нуждающиеся в адресной социальной помощи. Всего по Восточному Казахстану было взято на учет более 11 тысяч домов, где проживают социально уязвимые слои населения.

– Наша задача не только определить проживание данной категории людей, но и на постоянной основе в течении всего отопительного периода держать на контроле, периодически навещать, инструктировать, давать рекомендации по правилам пожарной безопасности. За месяц мы провели подворовой обход более 5,2 тыс. домов, это почти 46% от общего количества взятых на учет. Было обнаружено 3500 нарушений, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, это практически каждый 2 дом от общего количества, – отметил Ринат Кондыбаев.

Нарушения связаны с системой отопления и эксплуатацией электротехнических сетей и электрооборудования. Сотрудники гражданской защиты подсказали жителям, как устранить недостатки, как необходимо подготовить печь и следить за ней в течении всего отопительного периода.

С целью снизить риски отравления угарным газом ДЧС региона в рамках совместного меморандума с ТОО "Казцинк" и акиматом области планируют закупить и установить датчики угарного газа для малообеспеченных и многодетных семей.

В городе Семее местные исполнительные органы уже приобрели для частных жилых домов, нуждающихся в поддержке, 267 датчиков угарного газа. За месяц пожарные установили 30 сигнализаторов. До конца года установка датчиков завершится во всем регионе.

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