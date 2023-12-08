Новые рекомендации для рыбаков подготовили спасатели ВКО
Согласно пункта 48 приказа №34 МВД РК "Правил безопасности на водоемах", при выходе на лед толщиной менее 25 см необходимо иметь с собой свисток, спасательный жилет, спасательные шильца, веревку диаметром не менее 11 мм длиной не менее 12 м, палку длиной не менее 2 м, мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.
"При провале под лед, с помощью палки можно распределить нагрузку и оперевшись на нее, выбраться с данного участка. Спасательные шильца носятся на шее. При падении под лед позволяют легко из него выбраться, цепляясь острыми шипами за поверхность и создавая точку опоры для провалившегося. Можно изготовить самостоятельно, например, из прочной и качественной отвертки, укоротив и наточив ее и закрепив веревку в отверстиях ручки". Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Отмечается, что многие рыбаки пренебрегают данным средством, надеясь на нож, но, к сожалению, в большинстве случаев нож не поможет в экстремальной ситуации, его сложно достать находясь в паническом состоянии, и длинное лезвие не даст возможность вбить его в лед для создания устойчивой точки опоры.
"Берите всегда на зимнюю рыбалку моток прочной веревки. Она нужна для спасения других рыбаков, которые попали в беду. При попадании в ледяную воду, у пострадавшего поднимется уровень адреналина в крови и может наступить шоковое состояние, из-за чего он не сможет громко кричать и звать на помощь, громкий свисток поможет привлечь внимание окружающих. Держите его в быстром доступе, и проверьте предварительно, что бы он мог работать даже после попадания в воду". Пресс-служба ДЧС ВКО
Советы при нахождении на льду:
- Старайтесь не ходить по льду в одиночестве, ездите с друзьями, либо держитесь недалеко от скопления других рыбаков
- Используйте одежду ярких и контрастных цветов, что бы в случае экстремальной ситуации вас и ваши сигналы было видно издалека
- Одевайтесь тепло, и слоями, в случае намокания слои можно быстро отжать и обтереть об снег, он впитает воду, а современные ткани типа флиса могут согревать даже, находясь слегка во влажном состоянии, и они плохо впитывают воду
- При хождении по льду всегда соблюдайте дистанцию между друг другом.
ДЧС ВКО обращает внимание на то, что выезд на лед на автотранспорте опасен всегда, даже суровой зимой. Водоем – не автотрасса, он не предназначен для движения автомобилей. Выезд на лед возможен только по специально оборудованным переправам.
Ранее сообщалось, что пропавшего рыбака вторую неделю ищут в Павлодарской области.