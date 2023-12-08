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Новые рекомендации для рыбаков подготовили спасатели ВКО

рекомендации рыбакам Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели ДЧС ВКО провели профилактический рейд на льду, чтобы предупредить несчастные случаи и подробно проинструктировать рыболовов, как выходить на лед безопасно, сообщает Zakon.kz.

Согласно пункта 48 приказа №34 МВД РК "Правил безопасности на водоемах", при выходе на лед толщиной менее 25 см необходимо иметь с собой свисток, спасательный жилет, спасательные шильца, веревку диаметром не менее 11 мм длиной не менее 12 м, палку длиной не менее 2 м, мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.

"При провале под лед, с помощью палки можно распределить нагрузку и оперевшись на нее, выбраться с данного участка. Спасательные шильца носятся на шее. При падении под лед позволяют легко из него выбраться, цепляясь острыми шипами за поверхность и создавая точку опоры для провалившегося. Можно изготовить самостоятельно, например, из прочной и качественной отвертки, укоротив и наточив ее и закрепив веревку в отверстиях ручки". Пресс-служба ДЧС ВКО
рекомендация рыбакам

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что многие рыбаки пренебрегают данным средством, надеясь на нож, но, к сожалению, в большинстве случаев нож не поможет в экстремальной ситуации, его сложно достать находясь в паническом состоянии, и длинное лезвие не даст возможность вбить его в лед для создания устойчивой точки опоры.

"Берите всегда на зимнюю рыбалку моток прочной веревки. Она нужна для спасения других рыбаков, которые попали в беду. При попадании в ледяную воду, у пострадавшего поднимется уровень адреналина в крови и может наступить шоковое состояние, из-за чего он не сможет громко кричать и звать на помощь, громкий свисток поможет привлечь внимание окружающих. Держите его в быстром доступе, и проверьте предварительно, что бы он мог работать даже после попадания в воду". Пресс-служба ДЧС ВКО

Советы при нахождении на льду:

  1. Старайтесь не ходить по льду в одиночестве, ездите с друзьями, либо держитесь недалеко от скопления других рыбаков
  2. Используйте одежду ярких и контрастных цветов, что бы в случае экстремальной ситуации вас и ваши сигналы было видно издалека
  3. Одевайтесь тепло, и слоями, в случае намокания слои можно быстро отжать и обтереть об снег, он впитает воду, а современные ткани типа флиса могут согревать даже, находясь слегка во влажном состоянии, и они плохо впитывают воду
  4. При хождении по льду всегда соблюдайте дистанцию между друг другом.

ДЧС ВКО обращает внимание на то, что выезд на лед на автотранспорте опасен всегда, даже суровой зимой. Водоем – не автотрасса, он не предназначен для движения автомобилей. Выезд на лед возможен только по специально оборудованным переправам.

Ранее сообщалось, что пропавшего рыбака вторую неделю ищут в Павлодарской области.

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Елена Беляева
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