112 человек имеют в год от 50 до 80 миллионов долларов.

162 человека владеют половиной богатств Казахстана, передает Zakon.kz.

Как сообщает "Альпари", взрослое население в Казахстане составляет 12 085 857 человек. Годовой доход 96,6% взрослого населения не превышает 10 тысяч долларов.

При этом :

2,7% (326 322 человека) зарабатывают в год от 10 до 100 тысяч долларов.

0,35% (42 301 человек) от 100 тысяч до миллиона долларов.

0,05% (5 838 человек) - от 1 до 50 миллионов долларов.

0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства. Из них 112 человек имеют в год от 50 до 80 миллионов долларов. 45 человек - от 80 до 800 миллионов долларов. Пять человек - от 2 до 3 миллиардов долларов.

Казахстан в 1992 году оказался в значительно худшем положении, чем Российская Федерация или Украина. Тотальный дефицит, гиперинфляция, безработица и т.д. Однако сейчас это одна из самых успешных экономик на пост советском пространстве. ВВП по ППС на душу населения вырос с 1993 года по настоящий момент в 4,5 раза. С 2012 года Казахстан входит в топ-50 мировых экономик, считающихся наиболее конкурентоспособными. Но главный успех независимого Казахстана это конечно нефтянка. Динамика добычи за годы независимости впечатляет. Если в 1992 году в год было добыто 25,8 миллионов тонн, то в 2018 году добыча нефти в Казахстане составила 87 млн т. В основном рост отрасли происходит за счет открытия месторождения Кашаган, увеличения оценки запасов на Тенгизе, а также масштабной работы всей геологической отрасли Казахстана.

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