Мужчина угнал машину, украл ружье и застрелил незнакомца

Подозреваемому всего 25 лет.

Акмолинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в совершений тяжких преступлений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

22 сентября в отдел полиции Ерейментауского района поступило телефонное сообщение от жителя Нур-Султана о том, что 21 сентября около 23.00 часов кто-то угнал его машину "Лада-21214. По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 200 УК РК - Угон, введен план "Перехват".

В этот же день в 15.30 в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение от жителя с. Жалтырколь о том, что он общался с парнем по имени "Денис", который в ходе разговора признался в убийстве человека на озере Жалтырколь.

Полицейские выяснили, что угонщик и убийца является одним и тем же человеком.

- Преступник не только угнал автомашину, но и совершил кражу гладкоствольного оружия марки "МР-153" у хозяина авто, вместе с двадцатью патронами. Подозреваемый, совершив ночью угон и кражу оружия, направился в Аршалынский район, где по дороге взял в попутчики неизвестного мужчину. Знакомство они решили отметить на озере Жалтырколь Аршалынского района. При распитии спиртных напитков между потерпевшим и подозреваемым возникла ссора, результатом которой стало применение украденного оружия. Потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 25-летнего подозреваемого.

Помимо расследования по факту угона, начаты досудебные производства по ст.ст. 291 (хищение оружия и боеприпасов) и 99 УК РК (убийство).

Полицейские сделали обращение:

- Если в отношении вас совершено правонарушение либо вы стали свидетелем преступления, незамедлительно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции, или позвоните в 102, так как важна каждая минута.

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