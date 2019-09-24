Евразийская идея Назарбаева актуальна не только для правительств, но и парламентов – Нигматулин

Своим мнением Нурлан Нигматулин поделился на 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство".

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что от того как будет обеспечена законодательная поддержка интеграционных процессов, будет зависеть и успешность воплощения идеи "Большой Евразии", сообщает Zakon.kz.

Своим мнением Нурлан Нигматулин поделился на 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство".

- Глубоко символично, что наш сегодняшний парламентский форум проходит в знаменательный год - год 25-летия идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева о Евразийской интеграции. Как известно, впервые эта масштабная инициатива была обнародована Первым Президентом Казахстана еще в далеком в 1994 году, в стенах Московского государственного университета, - напомнил Нурлан Нигматулин.

Отметив развитие этой идеи на Евразийском континенте, спикер Мажилиса подчеркнул, что успешность воплощения идеи "Большой Евразии" зависит и от законодательной поддержки интеграционных процессов.

По мнению Нурлана Нигматулина, конкретные предложения и практические рекомендации парламентариев Европы и Азии будут способствовать созданию стратегического, открытого и устойчивого многостороннего партнерства стран Евразийского пространства.

- Международные инициативы Первого Президента Казахстана, направленные на становление, развитие и укрепление беспрецедентного проекта под названием "Большая Евразия", уже сегодня дают свои ощутимые результаты и актуальны не только для правительств, но и для парламентов наших стран, - считает Нурлан Нигматулин.

В 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии принимают участие парламентские делегации из 65 стран Европы и Азии, 14 международных парламентских организаций.

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