Казахстанцы пытались ввезти в страну более 10 млн незадекларированных тенге

Задержанные привлечены к административной ответственности.

Граждане Казахстана пытались ввезти в страну более 10 млн тенге незадекларированных денежных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

- 24 сентября 2019 года на МЦПС "Хоргос" ДГД по Алматинской области сотрудниками таможенного поста МЦПС Хоргос в ходе осуществления таможенного контроля совместно с сотрудниками ВЧ №2088 ПС КНБ РК задержаны два гражданина РК, у которых при въезде из КНР в РК обнаружены незадекларированные в установленной форме денежные средства в количестве 5 000 000 тенге и 5 531 000 тенге, - сказано в распространенном сообщении.

Задержанные привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 551 Кодекса РК Об административных правонарушениях.

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