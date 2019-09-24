Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В райбольнице Алматинской области медики собрались массово увольняться

Причина - увольнение директора больницы.

Фото : newsone.ua24 сентября 2019, 18:02

В Сети появилось видео, на котором медперсонал пишет заявления об увольнении, передает Zakon.kz.

- В центральной районной больнице Сарканского района Алматинской области началось массовое увольнение врачей по собственному желанию. Причиной того стало решение об увольнений директора Сарканской ЦРБ Шулгаубаева А.К. Из за массового увольнения врачей население Сарканского района может остаться без оказания медициyской помощи, - сказано в описании к видео, размещенному на странице "Талдыкорганец" в Facebook.

видео: Талдыкорганец

Пресс-секретарь акима Алматинской Галымурат Жукел области дал разъяснения по ситуации.

- Главврач Сарканского ЦРБ был освобожден от должности из-за допущения двух материнских смертей с начала года. Это один из главных показателей работы первого руководителя лечебного учреждения. Ввиду этого он был освобожден от занимаемой должности, - пояснил он.

Чуть позже было сделано уточнение.

- Заявление об увольнении главврача не подписали. Дали строгий выговор. Надеюсь, будут приняты соответствующие меры, - отметил Жукел.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты