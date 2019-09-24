В райбольнице Алматинской области медики собрались массово увольняться

Причина - увольнение директора больницы.

В Сети появилось видео, на котором медперсонал пишет заявления об увольнении, передает Zakon.kz.

- В центральной районной больнице Сарканского района Алматинской области началось массовое увольнение врачей по собственному желанию. Причиной того стало решение об увольнений директора Сарканской ЦРБ Шулгаубаева А.К. Из за массового увольнения врачей население Сарканского района может остаться без оказания медициyской помощи, - сказано в описании к видео, размещенному на странице "Талдыкорганец" в Facebook.

видео: Талдыкорганец

Пресс-секретарь акима Алматинской Галымурат Жукел области дал разъяснения по ситуации.

- Главврач Сарканского ЦРБ был освобожден от должности из-за допущения двух материнских смертей с начала года. Это один из главных показателей работы первого руководителя лечебного учреждения. Ввиду этого он был освобожден от занимаемой должности, - пояснил он.

Чуть позже было сделано уточнение.

- Заявление об увольнении главврача не подписали. Дали строгий выговор. Надеюсь, будут приняты соответствующие меры, - отметил Жукел.

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